Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Ismét lelepleződött a baloldal hazugsága: Dobrev Klára azt állította közösségi oldalán, hogy akár százezerrel kevesebb bért kaphatnak az egészségügyi dolgozók az új szolgálati jogviszonyuk után, amit néhány órával később az Országos Kórházi Főigazgatóság tételesen cáfolt. Így a Gyurcsány-párti politikus nem véletlen kapta meg a Korózs-díjat, és nem ő az egyetlen, aki aljas hazugságot terjesztett az egészségügy és a járványkezelés kárára.

Ezt ne hagyja ki! A nemzeti válasz vált be a pandémia kezelésében is

Álhír, hogy csökken az egészségügyi szakdolgozók fizetését meghatározó alapilletmény – közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), miután baloldali sajtóhíresztelésre – élén a Napi.hu-val – Dobrev Klára közösségi oldalán azt állította, hogy a dolgozók „20-30 ezer, extrém esetben 100 ezer forinttal kaptak kevesebb fizetést, mint az előző hónapban. Így rövidítette meg őket az új szolgálati jogviszony-szerződés” – hangoztatta a DK miniszterelnökjelölt-aspiránsa. Ehhez képest az OKFŐ ismertette:

az egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozó törvény bevezetésével nem csökkentek az egészségügyi szakdolgozói alapilletmények, mivel jogszabály garantálja, hogy egyetlen – a törvény hatálya alá tartozó – szakdolgozónak sem lehet alacsonyabb az alapilletménye, mint amit számára 2020. december 31-ig megállapítottak.

„Az illetményen felüli díjak esetében egyes pótlékokat jogszabály rögzít tételesen, míg az ügyeleti díjak és műszakpótlékok esetében a jogszabály csak törvényi minimumot ír elő, amelytől pozitív irányban, közös megegyezéssel eltérhetnek a munkaadók és munkavállalók” – jelezte a főigazgatóság, majd hozzátette:

az ügyeleti díjakkal és műszakpótlékokkal kiegészített fizetés minden esetben az elvégzett munkával áll arányban, így a fizetésbeli eltéréseket ennek fényében kell vizsgálni.

Közleményükben arról is tájékoztattak, hogy a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a fizetések csökkenésével kapcsolatban az intézmények részéről még nem érkezett jelzés az OKFŐ-höz. „Az egyedi esetek kivizsgálása és tisztázása érdekében javasoljuk, hogy az érintettek forduljanak a munkáltatójukhoz” – hangsúlyozta az intézmény, majd megerősítették, hogy a Covid-fertőzött egészségügyi dolgozóknak százszázalékos táppénz jár.

Az álhírekkel ellentétben az egészségügyi szakdolgozók számára többéves átfogó béremelési program zajlik

– mutatott rá a főigazgatóság.

Korózs-díj Gyurcsánynak és Dobrevnek

Ezek után nem csoda, hogy Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció elnökének és feleségének, Dobrev Klárának, a DK európai parlamenti képviselőjének ítélte márciusban a kamuvideós Korózs-díjat Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. Ez a díj azoknak jár, akik a legnagyobb álhírterjesztők a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban, és akik támadják a védekezésben résztvevőket – írja a Magyar Nemzet.

Dobrev Klára azon kívül, hogy most a Facebookon a kórházi szakdolgozók akár 100 ezer forintos keresetcsökkenését híresztelte, március elején maszk nélkül turnézta végig az országot, akár meg is fertőzhetett másokat, és betegen is csak a kormányt és a szakembereket támadta. Gyurcsány Ferenc pedig Brüsszelből is az oltási terv összeomlásáról értekezett, majd miután megkapta az oltást, el kellett ismernie, hogy minden rendben ment. Egyébként díjazott volt korábban Szabó Tímea, Hadházy Ákos és a kínai vakcinát betiltani akaró DK is.

Baloldali hazugsággyár

Nem ez az első álhír, amelyet az egészségügyről és a járványhelyzetről terjeszt a baloldal. Az előbb említett díj „névadója”, Korózs Lajos szocialista képviselő, az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnöke a magát mentőtisztnek kiadó Németh Athinával beszélgetett a magyar egészségügy helyzetéről. Ebben azt állította, hogy tíz hazaküldött betegből kilenc meghalt.

Miután a teljes baloldali sajtó átvette a hírt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közleményben jelezte, hogy a nőt egyetlen megkérdezett mentős sem ismeri, és nem szerepel sem a szervezet, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában.

Az a magánszolgáltató is azt nyilatkozta, hogy nem ismeri, amelyikkel később a szocialisták kapcsolatba hozták. A felvételt a nyilvánvaló lebukás után mind Korózs, mind az MSZP eltávolította a felületeiről.

A decemberben Korózs-díjjal „elismert” Szabó Tímea sem maradt ki a hazugsággyárból: a Párbeszéd képviselője egyenesen azt állította, „nem fizetik ki a Margit-kórház Covid-osztály ápolóinak a megígért pluszjuttatást”.

Ezzel szemben a Szent Margit Kórház a 24.hu-nak azt közölte, elismeri a Covid-osztályán dolgozó ápolók erőn felüli munkáját és elhivatottságát, ezért

a dolgozók októberben és novemberben az alapilletményükön felül az átlagosnál nagyobb összegű, 150 százalékos kiegészítő juttatásban részesültek.

„Ez az összeg magában foglalta a decemberi és januári kiegészítő juttatást is. Februártól pedig az alapilletményen felül 50 százalékos bérkiegészítésben részesülnek majd, amely megegyezik a Covid-ellátásban dolgozók országos átlagjuttatásával. A kiegészítő juttatásról az érintettek tájékoztatást kaptak” – közölte az intézmény, majd hozzátette:

ez azt jelenti, hogy Szabó Tímea híresztelése ellenére előre kifizették a juttatásokat.

Hadházy hazugsága

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő január 8-án a szentendrei halottasházban készült videófelvétellel riogatta követőit közösségi oldalán, ahol azt állította: a kormány rossz járványügyi védekezése miatt pakolták egymásra nyitott koporsóban a halottakat.

Ezzel szemben kiderült, a szentendrei halottasháznak nincs köze a kormányhoz, mivel azt az ellenzéki vezetésű szentendrei önkormányzat üzemelteti.

Több kormánypárti politikus is felháborodását fejezte ki, amiért Hadházy kegyeletsértő módon, halott embereket használt fel a politikai akcióihoz. A Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István a Hír TV-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: Hadházy folytatja azt a baloldali halálkampányt, amelyet az ellenzék elkezdett már a járvány első hullámában. „Amit Hadházy csinál, az kegyeletsértő és gusztustalan. Az egész mögött szimplán hatalmi és politikai szempontok húzódnak meg” – fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója. A felháborodások miatt Hadházy közösségi oldalán közzétett bejegyzésében magyarázkodásba kezdett, de továbbra sem ismerte el, hogy álhírt terjesztett, koholt vádakkal illetve a kormányt.