Szijjártó Péter: az EU csak akkor lehet erős, ha erős nemzetállamokra épül (videó)

Az Appenninek völgyében / 17 perce

A középtávfutószámokban jelenleg is tíz országos csúcsot jegyző Varga Judit 2004 óta él Olaszországban. Megkérdeztük, milyen a viszonya most az atlétikával és azt is, hogyan vészelik át a koronavírus miatt kialakult nehézségeket.