Szúrja a szlovákok szemét autóinkon a Nagy-Magyarország-matrica

Ha Orbán Viktor is ilyen matricát tesz az autójára, az még külön is olaj a tűzre. A szlovák lapoknak kapóra jöhet, hogy épp egy magyar civil kezdeményezést biztosíthatnak a magyarkodás elleni fellépés támogatásáról.

A szlovák Sme napilap tette közé a hírt arról, hogy egyes magyarországi aktivisták beszüntetnék a magyarok körében elterjedt történelmi Magyarország térképét ábrázoló, felragasztható autós matricák használatát – a szlovákok buzgó egyetértésével találkozó magyar civil szándék működéséről mások mellett a ma7.sk számol be.

A szlovák Sme napilap természetesen rosszallóan hangsúlyozta, hogy

a trianoni szerződés aláírása után mintegy száz évvel még mindig feltűnnek a magyarok körében Nagy-Magyarországot ábrázoló szimbólumok, amely államalakulatnak egykor Szlovákia, Románia, Szerbia és Horvátország is részei voltak.

A szóban forgó Nagy-Magyarország térképével találkozhatunk többek között autókon, pólókon, hűtőmágneseket, és szuvenírüzletekben is, s ezen túlmenően

a szlovák lap azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök sem titkolta, az ő autóján is látható volt egy ilyen autós matrica.

A szlovákok pozitívan értékelik a Nagy-Magyarország térképe elleni kampányt

Egy ideje hallani lehet olyan aktivistákról, akiknek fő célja, hogy a magyar autósofőrök olyan matricákat kezdjenek el használni, amelyeken Magyarország aktuális határai jelennek meg. Egyeseket nyilván zavar, hogy a Nagy-Magyarországot ábrázoló matricák nagyon közkedveltek a magyarországi, ahogy a határon túli magyarok körében is.

A felmérések szerint a magyar autók 5 százaléka visel ilyen matricát, a térképet viselő tíz magyarországi sofőrből pedig kilenc autóján éppen Nagy-Magyarország térképe látható.

„Sok ember Magyarországon egyáltalán nincs tudatában annak, mit jelent ilyen matrica használata, és hogyan értelmezhetik ezt más országok lakói” – mondta el a szlovák Sme napilapnak Cseh Gábor, a Nagy-Magyarország matrica elleni Get Real Hungary! nevezetű kampány alapítója.

A magyar önfeladással csak a nemzetközi feszültséget enyhítenék

A Get Real Hungary! csoport aktivistái, akiknek nagy része magyarországi lakos, most olyan matricákat akar országszerte elterjeszteni, amelyen Magyarország jelenlegi határai láthatók.

Állítólagos céljuk a szomszédos országok közötti feszültségek enyhítése. „Remélem, hogy a magyarországi emberek nagy része megérti majd, hogy egy Nagy-Magyarországot ábrázoló matricát elhelyezni az autóra nem csak furcsa, de sértő is, hosszútávon pedig ártalmas”

– nyilatkozta Cseh Gábor, tudomást sem véve arról, hogy sokan igenis tudatában vannak annak, mit akarnak egy ilyen matricával üzenni a világnak, s hogyan akarják ilyen módon is óvni-védeni a nemzeti összetartozás törékeny érzését.

A civil csoport tagjai állításuk szerint leginkább benzinkutakon szeretné matricáit árusítani. Egyelőre nincs hír arról, hogy mely benzintársaság működne velük együtt. A kampány célja 97 ezer euró nagyságú összeget összegyűjteni, ötletüket azonban nem sok ember díjazza, mivel jelenleg csak 729 eurót sikerült begyűjteniük.

Íme, ez az oldal, ahol a gyűjtést elkezdték és folytatni próbálják – egyelőre nem túlzottan átütő sikerrel tehát. Az aktivisták mégsem adják fel: a Get Real Hungary! már egy kampányvideót is közzétett az internetet (többek között szlovák nyelvű felirattal is).

Szerintük a magyar autósok látszólag mindig elvétik országuk formáját

Ebben elmondják, hogy „a magyar autósok látszólag mindig elvétik országuk formáját”, majd arra buzdítják az embereket, hogy a „helyes” matricát használják. Jelentőségüket hiba lenne alábecsülni, hiszen a német nyelvű sajtóban már elfoglaltak néhány pozíciót céljaikat támogatandó.

Íme, a történelmi múltunk dicső korszakai, a Nagy-Magyarország iránti rokonszenvet semlegesíteni kívánó, látszólag csak technokrata szempontokkal érvelő kampányvideó: