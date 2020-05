Támad a nyugati média: hozta a formáját a Financial Times

Novák Katalin szerint ez az elfogult, kontextusba helyezett megközelítés nagyon helytelen.

„Hogyan változtatta meg Magyarországot Orbán hatalmának évtizede” címmel közölt terjedelmes összeállítást a napokban a Financial Times. A brit üzleti lap cikkének tetemes részében az NGO-közegből és a balliberális oldalról válogatták az alanyokat: hosszan nyilatkozott Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi munkacsoportjának tagja, majd megszólalt Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója és Krekó Péter, a Political Capital igazgatója is. Néhány mondat erejéig azért Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, valamint Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is felbukkant a cikkben, amely egy családpolitikáról szóló kitérő után visszakanyarodott a migrációra és az NGO-k sérelmeire – írja a Magyarhírlap.hu.

A csütörtökön megjelent cikk súlyozása, hangvétele és alanyválasztása cseppet sem szokatlan a Financial Times esetében, az államtitkárra szánt nyúlfarknyi rész azonban meglepő annak fényében, hogy

az államtitkár május 8-án a Face­book-oldalán azt írta, több mint negyven percet beszélgetett a brit lap újságírójával, Valerie Hopkinsszal telefonon a magyar családpolitikáról.

Megjegyezte, bízik benne, hogy ebből minél több meg is jelenik majd. Ehhez képest az anyagból egyáltalán nem derül ki, hogy Novák Katalin nyilatkozott nekik, csupán néhány tényt idéztek tőle a házasságok és válások számának, valamint a termékenységi rátának a kedvező alakulásáról, amelyek egyébként is elérhetők a KSH vagy az Eurostat weboldalán.

Novák Katalin a lapnak elmondta,

szívesen áll rendelkezésre bármikor a külföldi sajtó számára, hogy elmondja, miért dolgoznak, hogyan segítik a családokat, de ez az elfogult, kontextusba helyezett megközelítés nagyon helytelen.

Az államtitkár jó hangulatú beszélgetést folytatott egy érdeklődőnek tűnő újságíróval. Novák Katalin elmondta egyebek mellett, hogy a magyar családpolitika két fő célja a kedvezőtlen demográfiai tendenciák megfordítása és a családok támogatása. Lehetővé akarják tenni, hogy a fiatal párok annyi gyereket vállaljanak, amennyit szeretnének, ne legyenek előttük anyagi akadályok. Hangsúlyozta, az állam a GDP 4,6 százalékát költi a családok támogatására. Az államtitkár részletesen ismertette a vonatkozó intézkedéseket, benne többek között a családbarát adópolitikával, a babaváró hitellel, az otthonteremtés támogatásával és a bölcsődei kapacitások bővítésével. Az újságíró által idézett kritikákra reagálva elmondta: a kormány senkinek sem írja elő, hogyan élje az életét, vállaljon-e gyereket – ezek a személyes döntések azonban hatással vannak a társadalomra. Hangsúlyozta, nem diszkriminálják azokat, akik nem vállalnak gyereket, hanem támogatják azokat, akik igen. Novák Katalin azt is kiemelte, hogy nem kényszerítik a nőket arra, válasszanak a család és a karrier között, hanem igyekeznek minden támogatást megadni ahhoz, hogy sikeresen tudják összehangolni azokat.