Templomokat rongáltak meg és rendőrökre támadtak szélsőbaloldali tüntetők Lengyelországban (videó)

Agresszív tüntetéseket szerveztek a fővárosban, Varsóban a hétvégén abortuszpárti, baloldali aktivisták. A tüntetők több templom falát összefirkálták és a rendőrökre is rátámadtak – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség alapján az Origó.

A lengyel alkotmánybíróság új határozatában szigorította az abortuszra vonatkozó szabályozást, ami országszerte tömeges demostrációkat váltott ki a baloldali aktivisták körében.

