Tízéveseket is kihallgatott a rendőrség a francia tanárgyilkosság ügyében

A gyerekek korábban arról beszéltek, hogy Paty meggyilkolása jogos volt, mert tilos kigúnyolni a prófétát.

Tízéves gyerekeket is kihallgattak a rendőrök Franciaországban, mert a kisdiákok helyeselték az októberben Párizs egyik külvárosában meggyilkolt Samuel Paty lefejezését – tudatta szombaton a francia kormány.

Camille Chaize, a belügyminisztérium szóvivője arról számolt be, hogy a négy tízéves gyereket szüleikkel együtt a francia Alpokban fekvő Albertville-ben vették őrizetbe.

A gyerekek korábban arról beszéltek, hogy Paty meggyilkolása jogos volt, mert tilos kigúnyolni a prófétát, és azt is mondták, hogy ők is megölnék bármelyik tanárukat, ha a prófétán viccelődne. A rendőrség a családok otthonait is átkutatta. A gyerekeket és szüleiket pár órás kihallgatás után elengedték, de oktatáson kell részt venniük a témában.

Samuel Patyt október közepén gyilkolta meg egy csecsen menekült, miután radikális iszlamista körökben elterjedt egy videofelvétel arról, hogy a tanár a szólásszabadságról szóló órán bemutatta a Mohamed prófétáról készült karikatúrákat.

A hónap végén pedig három embert ölt meg egy késes támadó egy nizzai templomban. Szombaton az ő emlékükre tartottak megemlékezést, amelyen Jean Castex miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a szélsőségesek francia állampolgárokat igyekeznek beszervezni.

„Ismerjük az ellenséget. Nem csak azonosítani sikerült, hanem neve is van: radikális iszlamizmus, egy politikai ideológia, amely eltorzítja az iszlámot, kiforgatja a muszlim szövegek szavait, az iszlám dogmáit és parancsait, hogy tudatlanságot és gyűlöletet terjesztve uralomra törjön” – szögezte le Castex.

A nizzai gyilkosságok 21 éves, tunéziai elkövetőjét a rendőrség megsebesítette és elfogta. Jelenleg kórházban van.