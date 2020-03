Ezerötszáz új megbetegedés egy nap alatt Olaszországban

Tovább nőtt a fertőzöttek száma Franciaországban, Szlovéniában, Horvátországban és Szlovákiában is.

Kilencvenhéttel emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak és több mint ezerötszázzal a diagnosztizált fertőzötteknek a száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság hétfő esti tájékoztatója szerint.

A halottak száma elérte a 463-at, a diagnosztizált fertőzötteké a 9172-t; jelenleg több mint négyezer beteget kezelnek kórházban. Az elhunytak több mint nyolcvan százaléka hetven év feletti.

A hatóság figyelmeztetést adott ki Róma városára, és közölte, hogy a készültségi fokozatot a legmagasabbra tervezik emelni országosan, ahogyan Észak-Olaszországban történt.

A francia gazdaság növekedését is fékezi a járvány, csaknem 1200-ra nőtt a fertőzöttek száma

A francia jegybank hétfői előrejelzése szerint az új koronavírus miatti intézkedések következményeként a gazdasági növekedés 2020 első negyedévében nem fogja meghaladni a 0,1 százalékot Franciaországban, ahol két újabb elhalálozással a megbetegedés halálos áldozatainak száma 21-re emelkedett, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig megközelítette az 1200-at.

A vírus terjedésének megfékezésére a hatóságok betiltottak határozatlan időre minden olyan rendezvényt, amelyen ezer embernél több venne részt. Ez mintegy háromszáz koncerttermet és színházat érint az országban, elmarad egyebek mellett Madonna világturnéjának két utolsó párizsi koncertje is.

A leginkább érintett megyékben semmilyen oktatási intézmény nem nyit ki a következő két hétben, de a tanítás nem szünetel, távoktatás formájában, interneten folytatódik. Az intézménybezárás mintegy 350 ezer diákot és óvodást érint.

Szlovéniában huszonháromra, Horvátországban tizenháromra nőtt a fertőzöttek száma

Szlovéniában huszonháromra, Horvátországban tizenháromra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma – közölte a helyi sajtó hétfőn. Mindkét ország kormánya kiterjeszti a fertőzés megfékezésének terjedését célzó intézkedéseit.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács ülését követően Ales Sabre egészségügyi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: új intézkedéseket vezetnek be, így egyebek mellett a ljubljanai repülőtéren mérni fogják az utasok hőmérsékletét, valamit az olasz-szlovén határátkelőhelyeken is fokozottabb ellenőrzést végeznek.

A tárcavezető hozzátette: a járványügyi szakemberek úgy ítélték meg, egyelőre nincs szükség az iskolák és az óvodák bezárására, de továbbra is hatályban marad a kormány vásárnaptól életbe léptetett rendelete, amely szerint betiltják a nagyobb nyilvános, zárt térben tartandó rendezvényeket. Ezt most ötszáz főről száz főre korlátozták, és pénzbírsággal sújtják azokat, akik ezt nem tartják be. Néhány egyetem – köztük a koperi és a ljubljanai – még délelőtt jelezte, hogy intézményeiben két hétre felfüggeszti az oktatást.

Horvátországban hétfőn Pula városában regisztráltak egy új esetet. Jelenleg Zágrábban három, Fiumében (Rijeka) öt, Varasdon négy és Pulán egy fertőzöttet tartanak karanténban. Hármuknál súlyosabb lefolyású a betegség.

A válságstáb hétfői ülését követően Davor Bozinovic horvát belügyminiszter bejelentette: azok a külföldi állampolgárok, akik fertőzött olaszt területekről, Kínából és Koreából érkeznek Horvátországba, 14 napra karanténba kerülnek, a horvát állampolgároknak pedig két hétig otthon kell tartózkodniuk megfigyelés alatt. Javasolták továbbá az ezer fő feletti rendezvények elhalasztását és a sportesemények nézők nélküli megtartását.

Tovább nőtt a fertőzöttek száma Szlovákiában, több intézményt bezártak

Az egészségügyi tárca válságstábjának hétfőn nyilvánosságra hozott adatai szerint már hét embernél mutatták ki a Covid-19 vírusfertőzést. A fertőzéssel diagnosztizált két új személy túrócszentmártoni illetve kassai illetőségű – jelentette be hétfőn Peter Pellegrini, a távozó szlovák kormány miniszterelnöke. Elmondta: a fertőzés terjedésének megakadályozása céljából korlátozó intézkedéseket vezetnek be a nyilvános rendezvényekre, az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a következő két hét folyamán megtiltják bármilyen sport vagy kulturális rendezvény megtartását.

Peter Pellegrini elmondta azt is, hogy a koronavírus terjedésével összefüggésben elmarad a szombati parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők mandátumainak ünnepélyes átadása is, amit keddre terveztek. Elmondta: keddtől megelőző intézkedésként az ország összes határátkelőjén egészségügyi vizsgálatokat vezetnek be.

Az egészségügyi tárca válságstábjának hétfői döntése alapján kéthetes karanténra köteleznek minden olyan állampolgárt, aki Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból tér haza. Az ország nemzetközi repülőterein már több, mint egy hete egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast.

Hétfőn már az egészségügyi tárca válságstábjának intézkedéseinek bejelentése előtt országszerte sok létesítmény, főleg oktatási intézmények döntöttek úgy, hogy kényszerszünetet tartanak.