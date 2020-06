Több mint tíz évvel ezelőtti gyilkossági ügyeket derített fel a rendőrség

Két – egy 12 és egy 16 évvel ezelőtt elkövetett – gyilkosságot derített fel a rendőrség – jelentette be a rendőrség főosztályvezetője keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Petőfi Attila vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője elmondta: a korábbi adatok értékelése alapján elrendelt nyomozásban sikerült felderíteniük egy 2008-ban, a XII. kerületben elkövetett hajléktalangyilkosságot. Az elkövető egy most 61 éves férfi, akit korábban életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek egy másik emberölés miatt.

Petőfi Attila beszámolt arról is, hogy megtalálták a 2004-ben Péteri község szeméttelepén egy nylonzacskóban talált csecsemő haláláért felelős férfit is, a gyermek most 58 éves apját.