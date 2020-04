Többen meghaltak tornádók pusztításában Mississippi államban

Az amerikai média szerint katasztrofális károkat okoztak a tornádók.

Szükséghelyzetet rendelt el az Egyesült Államok déli részén fekvő Mississippi állam kormányzója az után, hogy legalább hatan meghaltak vasárnap tornádók pusztításában.

„Ma este elrendelem a szükségállapotot, hogy megvédjük Mississippi lakosainak egészségét és biztonságát a szerte az államban pusztító tornádóktól és viharoktól”

– írta a Twitter mikroblogon helyi idő szerint vasárnap este Tate Reeves. A kormányzó biztosította a lakosokat, hogy „nincsenek egyedül”, minden rendelkezésre álló forrást mozgósítanak az emberek és a tulajdonuk védelmére.

A Louisiana állam északi részén található Monroe városban és a környékén legalább 300 lakóház és épület megrongálódott – közölte a KNOE-TV televízióval Jamie Mayo polgármester.

Az alabamai Morgan megyei Priceville-ben villámcsapás rongálta meg vasárnap délután egy templom tetejét és tornyát – közölte Eddie Hicks, a megyei katasztrófa-elhárítás munkatársa. Sérültekről nem érkeztek jelentések.

Hétfő hajnalban Texastól Nyugat-Virginiát át Georgiáig tíz államban 750 ezer ember volt áramszolgáltatás nélkül – jelentette az áramszünetetek nyilvántartó poweroutages.us. portál.

Az amerikai nemzeti meteorológiai szolgálat legmagasabb fokozatú tornádóriasztást adott ki.

A mississippi katasztrófa-elhárítás hat halálos áldozatot jelentett, valamennyien az állam déli részén vesztették életüket. Mint írták a Twitteren, ezek az elsődleges jelentések, amelyeket az információk beérkezésével pontosítanak majd.

Az erőjelzések szerint a továbbiakban is igen heves viharok várhatók Mississippiben, Alabamában és Georgiában is. Nagy erejű tornádók, pusztító széllökések és jégeső is várható.