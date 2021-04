Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

A DK az ünnepek alatt eltüntette honlapjáról a keleti vakcinák ellen indított online aláírásgyűjtését, de politikusai továbbra is minden megnyilatkozásukkal támadják Európa egyik legsikeresebb oltási programját. Míg a baloldali politikusok maguknak orosz vagy kínai vakcinát is beadatnak, addig szimpatizánsaikat elbizonytalanítják, ami akár emberéletekbe is kerülhet.