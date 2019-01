Tűzijáték-rakétával lőtték be egy kiskunhalasi lakás ablakát

Hiába a tiltás, a mostani szilveszter sem múlt el tűzijáték-baleset nélkül.

Egy rakétát lőttek be a lakótelep egyik negyedik emeleti lakásának ablakán Kiskunhalason hétfőn – írja a baon.hu. Csak a szerencsén múlott, hogy senki nem sérült meg a becsapódó rakétától és a szétrepülő üvegrepeszektől. A lap információi szerint a kiskunhalasi rendőrkapitányság is vizsgálja az eset körülményeit.

Szilveszter este fél tíz tájban egy hatalmas durranás, fénycsóva és üvegcsörömpölés zavarta meg az óévbúcsúztató családi estét Kiskunhalason, a Bocskai utca 10. szám alatti lépcsőházban Német Zoltánék negyedik emeleti lakásában. Egy tűzijáték-rakéta jött át a lehúzott műanyag redőnyön és törte be a dupla üveges ablakot. Mindent üvegtörmelék borított a konyhában.

„A párom néhány pillanattal korábban mondta, hogy valamiért ki kell mennie a konyhába, és már hallottuk is a robbanás hangját és a felvillanó fényt” – mesélte Zoltán, aki élettársával, Zsuzsával még két órával a történtek után is zaklatott állapotban volt. Nem akarták elhinni, hogy ez velük is megtörtént. Egy évvel ezelőtt szilveszter éjjel ugyanis szintén ezen a lakótelepen lőttek be egy másik negyedik emeleti lakás erkélyére, ott a tulajdonos nem volt otthon, több százezres kára keletkezett, csak a véletlenen múlott, hogy a lövedék nem gyújtotta fel a lakást.

Zoltánéknál mintegy 80-100 ezer forintra tehető az anyagi kár, de mint mondja, bele se mer gondolni, hogy mi van akkor, ha a párja előbb kimegy a konyhába és a rakéta és az üvegrepeszek megsebesítik. Egyelőre nem tudni, hogy honnan lőtték ki a rakétát, de nem kizárt, hogy egy szemközti szomszédos lakás ablakából vagy erkélyéről. A halasi rendőrkapitányság bűnügyi helyszínelői rögzítették a nyomokat, vizsgálják a történteket – tudták meg Zoltánéktól.

