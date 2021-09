Twitteren üzent budapesti útja előtt Ferenc pápa

– írta Twitter-üzenetében a szentatya, aki vasárnap érkezik meg Budapestre, hogy a délelőtt folyamán celebrálja az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét a Hősök terén.

Tomorrow I begin my #ApostolicJourney to Budapest and Slovakia. I ask everyone to accompany me in prayer, and I entrust this visit to the intercession of so many heroic confessors of the faith, who, amid hostility and persecution, bore witness to the Gospel in those places.

