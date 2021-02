Vakcinákkal hálálná meg Banglades a magyar orvosok munkáját

Ötezer Oxford–AstraZeneca oltóanyaggal, azaz 2500 személynek elegendő vakcinával hálálná meg Banglades a magyar orvosoknak, hogy 2010 óta a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsoportja ingyenesen végzett mintegy ötszáz égési sebészeti és helyreállító műtétet, illetve sikeresen szétválasztotta a fejüknél összenőtt sziámi ikerpárt, Rukiát és Rabiát.

Banglades felülvizsgálta Magyarország kérelmét az ötezer adag Oxford–AstraZeneca oltóanyag iránt – írja a bangladesi Bdnews24 hírportál nyomán a Magyar Nemzet. A hírt Shahriar Alam bangladesi külügyi államtitkár jelentette be a napokban a parlament ülésén. A dél-ázsiai híroldal továbbá a magyar–bangladesi kapcsolatokról is értekezik, amelyekről azt írja, hogy 2016-ban váltak szorosabbá, amikor november végén Haszina Vazed miniszterelnök az országba látogatott. A cikk emlékeztet továbbá arra is, hogy Magyarország az európai országok közül elsőként ismerte el Banglades függetlenségét az 1971-es függetlenségi háború után.

A Blikknek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtó főosztálya is megerősítette a hírt, azonban hangsúlyozták, hogy egyelőre még zajlanak a megbeszélések az üggyel kapcsolatban.

– Mint az ismert, magyar orvosok választották szét a bangladesi sziámi ikreket, Rukiát és Rabiát. Banglades a köszönetét szeretné kifejezni a magyar orvosok fantasztikus teljesítményért, ezért ajánlott fel 5000 dózis Covishield vakcinát, amelyet az AstraZeneca licence alapján gyártanak Indiában

– magyarázta a KKM illetékese.

Pataki Gergely, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány alapítója szintén nyilatkozott a lapnak. Az orvos elmondta, örül, hogy csapatával segítették a magyarországi vakcinabeszerzési projektet, és úgy véli, ismerve Banglades lehetőségeit, körülményeit, különösen nagylelkű és értékes adományról van szó. Pataki továbbá hozzátette, ez a hír bizonyítékként szolgál arra is, hogy munkatársainak többéves munkája nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is megbecsülést élvez.

A Blikk értesülései szerint Bangladesnek van miből felajánlania vakcinákat a magyar kormánynak, hiszen már most ötmillió oxfordi vakcina érkezett az országba, és további 25 millió oltásra van szerződésük. Az indiai Serum Intézet ugyanis licenc alapján egymilliárd Oxford–AstraZeneca vakcinát állíthat elő, hogy abból a térség nagyon vagy közepesen szegény országaiba juttasson. Ezek közül kerülhet az említett ötezer vakcina Magyarországra. Banglades egyébként a vakcinák darabjáért négy dollárt (1180 forintot) fizet az indiai üzemnek.

– Ez nagyon kedves dolog a bangladesi kormánytól. Tény, hogy a szívünkbe zártuk egymást a helyiekkel. Legutóbb október végén voltunk kint Pataki doktorral, amikor helyreállító műtétet végeztünk az egyik szétválasztott bangladesi sziámi iker, Rabia koponyáján

– emlékeztetett Csókay András, hozzátéve, hogy a szétválasztott ikrek családjával azóta is tartja a kapcsolatot, legutóbb újév alkalmából leveleztek egymással.