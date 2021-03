Veszítettek a fideszes EP-képviselők kilépésével

Markus Söder bajor miniszerelnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt bajor frakcióvezetője is amellett érvelt a hét végén, hogy a néppártnak (EPP) a politikai közép pártjának kell lennie. Weber ugyanakkor azt is beismerte, hogy a Fidesz EP-képviselőinek távozásával az EPP szakmailag kiemelkedő kollégákat veszít. A frakcióból való távozást ma David Sassoli elnök is bejelenti az Európai Parlamentben.

A hétvégén is tematizálta az európai sajtót, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából. Markus Söder, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Süddeutsche Zeitung szombati számában megjelent interjújában kijelentette, hogy a magyar kormánypártnak a néppárti ernyőpártot is el kellene hagynia, „minden harag nélkül” kellene pontot tenni a történet végére – számolt be róla a Magyar Nemzet. Söder – akit Armin Laschet CDU-elnök mellett a kancellári szék lehetséges várományosaként emlegetnek – szerint az Európai Néppárt a polgári közép pártja és nem jobboldali párt. A bajor miniszterelnök ezzel Orbán Viktor írására reagált, amelyben a magyar miniszterelnök az európai demokratikus jobboldal immár EPP nélküli felépítését helyezte kilátásba. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a távirati irodának a Söder-interjú margóján kifejtette: egyetért a megállapítással, hogy az EPP már nem jobboldali párt. „Ez az, ami miatt a Fidesz és az EPP útjai elválnak egymástól” – mondta, arra is emlékeztetve: annak idején Franz Josef Strauss legendás bajor miniszterelnök, aki több mint negyedszázadon át volt a CSU elnöke, még azt mondta, a CSU-tól jobbra már csak a fal lehet. „Mi továbbra is azt képviseljük, amit Franz Josef Strauss: »Nemzeti szuverenitásunk leginkább egy erős Európában érvényesülhet«.” Az EPP bajor frakcióvezetője szerint nemzeti szuverenitás nem létezik – a Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel már Manfred Weber korábbi nyilatkozatára utalt, miszerint a modern világban nemzeti szuverenitás nincs többé. Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője folytatta a Fidesz-kritikus nyilatkozatokat a hétvégén. A Profil nevű osztrák lapnak adott hosszas interjújában ellenségképek gyártásával vádolta a magyar miniszterelnököt, ám véleménye szerint a jogállamisági mechanizmus tavaly év végi, budapesti vétója volt a szakítás igazi kiváltója. „Én az EPP választási kampányában ígéretet tettem erre a mechanizmusra. […] A jogállamisági feltételrendszer az Európai Unió koronaékszere, egy történelmi léptékű változást jelent” – fogalmazott. Weber ugyanakkor azt is beismerte, hogy frakció a tizenkét fideszes EP-képviselő távozásával szakmailag felkészült, jól dolgozó kollégákat veszít. „Figyelemre méltó, hogy a Fidesz képviselői az esetek nyolcvan százalékában a néppárt fősodrával egy vonalban szavaztak” – húzta alá. Egy másik, már a német Die Weltben megjelent véleménycikkében pedig amellett érvelt, hogy az európai kereszténydemokratáknak a politikai spektrum közepén kell állniuk. A Fidesz képviselőinek kilépését időközben az Európai Parlament is jelezte saját honlapján: a tizenkét politikus neve mellett immár a független frakciómegjelölés szerepel. A kormánypárti politikusok levélben is jelezték az EPP-ből való kilépésüket David Sassol EP-elnöknek, aki a ma kezdődő plenáris ülés elején bejelenti a változást. Ismert, amíg a Fidesz felfüggesztett tagsággal bír az Európai Néppártban, jogi akadályai vannak egy másik EP-frakcióhoz való csatlakozásnak.