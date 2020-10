Zemmour: Brüsszel zsarolni próbálja Magyarországot (videó)

A világhírű francia esszéíró, Eric Zemmour arról beszélt a CNews kereskedelmi televízió egyik műsorában (egészen pontosan Franciaország egyik legsikeresebb politikai magazinjában), hogy Magyarországnak és Lengyelországnak van igaza, a két országot Brüsszel zsarolni próbálja, és Orbán Viktor demokráciafelfogása a helyes.

Eric Zemmour nagyszerű filozófus-esszéíróval sokat foglalkozott az Origo, interjút is közölt. A vállaltan bevándorlásellenes francia író – Douglas Murray mellett – Európa legolvasottabb esszéistája. A migránsválságot mintegy megjövendölő, 2014-ben megjelent Francia öngyilkosság című munkája csak Franciaországban több mint félmillió példányban fogyott el néhány hónap alatt, és hasonló sikere volt a 2018-as A francia végzet című, közel 600 oldalas esszéjének is – írja az Origó.

A CNews televízió legnézettebb műsora (és Franciaországban általában az egyik legsikeresebb politikai műsor) a hétköznap este 7 és 8 óra között jelentkező Szemben a tényekkel című magazin. Ebben rendszeresen szerepel Zemmour.

Most az egyik téma az volt, hogy Brüsszel megpróbálja – Zemmour szavait idézzük – zsarolni Magyarországot és Lengyelországot.

Zemmour szerint teljesen hamis, ahogy beállítja a nyugati (és francia sajtó) a magyar és a lengyel kérdést. Ugyanis nem arról van szó, hogy nincs úgymond jogállam ezekben az országokban, hanem az, hogy kétfajta demokráciafelfogás létezik. Az első – és Zemmour ezzel ért egyet, és szerinte Orbán Viktor is ezt képviseli – a Lincoln által megfogalmazott demokrácia. A nép kormányzása, a nép által, a népért. De van egy másik, a procedurális demokrácia, ami a második világháború traumája nyomán jött létre, filozófusok is erősítették, például Habermas, és aminek a lényege, hogy jogi, bírósági úton kell mindent kontrollálni, magát a demokráciát is. Zemmour szerint Brüsszel az utóbbinak a rabja.

Azt mondta a CNews-ban az esszéista, hogy Magyarország a legnagyobb jobb- , de a legnagyobb baloldali gondolkodókból is merít, amikor a néphez közeli demokráciát védi. Orbán Viktor gondolkodása igen közel áll Charles de Gaulle demokráciafelfogásához, de Rousseau-éhoz is. (Hogy még jobban örüljenek a baloldali emberek, Zemmour még Robespierre-t is említi.)

A demokrácia pontosan azért van válságban világszerte, mivel nem a magyar megközelítést követik – a magyar demokrácia állapota semmivel sem rosszabb, mint más uniós országokban, sőt, ezt mondja Eric Zemmour.

Az, hogy az Európai Bizottság, Franciaország vagy Németország saját jogi berendezkedését, jogfelfogását rá akarja erőltetni ezekre az országokra, rendkívül visszatetsző – csak azért kritizálják Lengyelországot és Magyarországot, mert nem engedik szabadjára az LMBTQ-lobbit, vagy a bevándorlókat. A két országot Brüsszel azért próbálja büntetni, mert meg akarják választani, kivel élnek együtt, elutasítják a multikulturális társadalmat (mint amilyen a francia lett), és elutasították a migránskvótát is.

Az unió demokráciára vonatkozó játékszabályait ezek az országok maradéktalanul betartják – az már nem is demokrácia, kérdezi Zemmour, ha egy ország egyes kérdésekben vitatja az Európai Bizottság álláspontját és nem engedelmeskedik Brüsszelnek?!

Orbán Viktornak teljesen igaza van, amikor Brüsszel „elszovjetesedéséről„ beszél. Majd így folytatja Zemmour:

„azt pedig egyenesen szégyenteljesnek tartom, amikor azzal zsarolják Magyarországot, ha nem a mi elképzelésünk szerint alakul a jogállamiság nálatok, elvesszük tőletek azt a pénzt, amire jogosultak lennétek a közösből…”

Később úgy fogalmaz, hogy a két ország „nem Brüsszel vazallusai, nem alacsonyabb rendű tagállamok hozzánk képest, csak azért, mert mi esetleg gazdagabbak vagyunk – ez egy teljesen méltatlan vita„.

Azt is mondja, hogy a két ország csak reagál a zsarolásra, amikor kilátásba helyezi a helyreállítási alap vétóját (mivel az a 27 tagállam egyetértéséhez kötött).

Végül így fogalmaz: