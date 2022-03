Miután kiderült, hogy Márki-Zay Péter a DatAdat Professional Kft. nevére kérte a számlát egy vecsési étteremben, azt követően, hogy ő és kampánycsapata ott étkeztek egy helyi rendezvény után, felmerült a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja is – olvasható az index.hu cikkében.

Márki-Zay a hallgatást választotta

Erre vonatkozó kérdéseinkre az ellenzéki miniszterelnök-jelölt nem válaszolt, és nem reagált Márki-Zay Péter a kormánypártok hétvégi érdeklődésére sem. Mint ismert, Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője kérdezte az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét a témában.

A kormánypárti politikus arról érdeklődött, hogy mennyi pénzt kapott külföldi forrásokból Márki-Zay Péter a kampányára, pontosan milyen munkákkal bízta meg a DatAdatot, és mennyit fizetett ezekért, miért a cég fizeti a vacsoráit, és mi mást fizetett még a vállalat, valamint hogy miről egyeztetett Bajnai Gordonnal, miket vár el a volt miniszterelnök a jelenlegi ellenzéki jelölttől.

Rejtélyes finanszírozó a háttérben

De vajon tényleg lehet külföldi pénz is az ellenzék kampányát segítő, Ausztriában működő adathalász cégben, amelyen keresztül Márki-Zay Péter kampányát is finanszírozhatják?

Egy lapunk birtokába került beszélgetésben Ficsor Ádám, Bajnai Gordon volt titkosszolgálati minisztere és jelenlegi datadatos üzlettársa a következőket mondta:

Tulajdonképpen én egy tulajdonos vagyok. Vannak tulajdonostársaim, és van befektetőnk, egy kockázati alap, amely befektet a vállalatba.

Kérdéseket küldtünk a cég ausztriai fiókvállalatának, amely információink szerint a kampánymunkát végzi Márki-Zay Péternek, hogy többet tudjunk meg a rejtélyes kockázati alapról, ami a vállalatba invesztált, és így áttételesen a kampányköltésekbe is beszállhat. Amint választ kapunk érdeklődésünkre, frissíteni fogjuk a cikkünket.

Panamai offshore-kapcsolatok a Datad.at mögött

A Datad.at nevű osztrák leányvállalatnál Ficsor Ádám tulajdonostársai közül az egyik Molnár István, aki részvényese és igazgatósági tagja is a cégnek. A férfi egyben a Sea Manager LTD magyarországi képviseletére jogosult személy is, ami egy Gibraltáron bejegyzett cég, amelynek tényleges tulajdonosa a Nimrod Nominees Limited nevű vállalat, amely viszont az adóparadicsomként elhíresült Belize-ben van bejegyezve.

Ez a vállalat több tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató, úgynevezett fedőcéget – Vulper Limited, Storm Media International Limited, Andromeda Consultants Limited, Blue Horseshoe ACS Limited – is birtokol.

Ezek közül a fedőcégek közül kettőnek korábban az a Tosca Nominees nevű vállalat volt a tulajdonosa, amely a Panama-akták néven elhíresült botrány során lepleződött le. A Tosca korábban 116 céget hozott létre és irányított az Egyesült Királyságban.

A Tosca Nominees egy Research Consultants Limited S.A. nevű panamai vállalat társtulajdonosa is a Cheswick Inc. és az Eastshore Inc. nevű cégekkel együtt, amelyek irodája megegyezik Mossack Fonseca & Co. irodáinak címével.

A Panama-akták néven elhíresült botrányban érintett Mossack Fonseca & Co. neve onnan ismert, hogy az ügyvédi iroda alapítványokat hozott létre annak érdekében, hogy elrejtse kliensei vagyonát. A Mossack Fonseca & Co. valósnak hangzó, de hamis neveket használt, mint például a Faith Foundation és a Brotherhood Foundation, ami hitelességérzetet adott, miközben az átutalásokat adományként álcázhatták. Így ügyfelek százainak vagyonának elrejtésében segédkezett a jogi cég.

A DATAD.AT-BAN IS TULAJDONOS MOLNÁR ISTVÁN CÉGE KÖRÜL KIALAKÍTOTT ELKÉPESZTŐEN BONYOLULT CÉGHÁLÓ LÉNYEGE MINDEN VALÓSZÍNŰSÉG SZERINT AZ, HOGY A TOSCA NOMINEES ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY LEVÁLASSZA MAGÁT A PANAMA-AKTÁK BOTRÁNYRÓL, A CÉG A LEÁNYVÁLLALATAINAK A RÉSZVÉNYEIT ÁTHELYEZTE EGY TÁRSCÉGBE, A NIMROD NOMINEES LIMITEDBE.

A Datad.at mögött tehát olyan, a Panama-akták offshore-botrányban érintett üzleti körök is állhatnak, amelyek kifejezetten arra szakosodtak, hogy elrejtsék egyes cégek finanszírozói hátterét, és a tőkét, ami a vállalkozások mögött van.

Borítókép: Márki-Zay Péter (MTI/Szigetváry Zsolt)