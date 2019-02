A cserepes növényekkel divatossá tehetjük a fürdőszobát

Körkép Minden évnek megvannak a maga trendjei, amelyeket a lakberendezésben tevékenykedő dizájnerek határoznak meg. A fő vonal mellett felfedezhetők altrendek, amelyek fel-felbukkannak, majd szépen elcsitulnak. Ilyen napjainkban a növényekkel zsúfolt fürdőszoba.

Otthonunk egyik legfontosabb helyisége a fürdőszoba: lényeges, hogy tulajdonosa ne csak a hozzá rendelt meghatározott funkcióra – tisztálkodásra – használhassa, hanem pihenni, relaxálni is lehessen benne egy fárasztó, átdolgozott napot, hetet követően. Pénztárcánktól függően e célnak is szentelve rendezzük be a helyiséget: gondosan kiválasztva a falszínt, a bútorokat, mind­ezek harmóniáját ízlésünknek megfelelően.

Ha a klasszikus, nyugtató színek hívei vagyunk, és a trendek nem ingatnak meg minket a választásunkban, akkor könnyű dolgunk van. Előfordulhat azonban, hogy a célkeresztbe helyezett dizájn miatt módosítjuk terveinket. Napjainkban – egyelőre jellemzően külföldön – kezd felkapottá válni a „biokiegészítés”: a cserepes növények tömegét helyezik a fürdőszobába, nem feltétlenül a virág számára megfelelő, páradús közeg, hanem inkább az esztétikum okán. Újdonság azonban, hogy most nem a szellős, hanem a dzsungelérzetet kiváltó elhelyezés hódít sokfelé: a kúszó, álló, fás és lágy szárú növények mennyiségének csak a fürdőszoba alapterülete és a mosakodáshoz, napi higiéniához szükséges bútorok szabnak határt. Érvelni lehet a stílus ellen és mellett is. Kontraként éppen a zsúfoltság hozható fel, amit a növények nagy száma okoz, és az ebből fakadó helycsökkenés, ez pedig a pihenésnek szabhat gátat. Ellene szól a takaríthatóság is: sokkal tovább tart a portalanítás, a növények leveleinek tisztogatása, továbbá öntözéssel, tápoldatozással is minden növény esetében számolni kell. Pozitív oldala is van természetesen az újításnak: a zöld szín, a növények látványa nyugtatja a szemet és a lelket, tisztítják a levegőt, sőt, egyes kutatások szerint növelik a fájdalom­küszöbünket és a teljesítőképességünket, s me­g­gyorsítják a betegségből való felépülést. Ennyivel azért nem elégedhetünk meg, hosszú távra tervezzünk, ha ennek a divatnak hódolnánk: óvni kell a cserepeseket, ki kell találni számukra a legmegfelelőbb helyet a térben: nem mindegy, melyiket tesszük ablak mellé, melyik kerül – például télen – a radiátor közelébe, és melyik egy viszonylag sötétebb sarokba vagy a szekrény tetejére.

Szerencsére a természet is segít minket abban, hogy fürdőszobánkba olyan növényeket tegyünk, amelyek jól viselik az ottani párásabb, melegebb környezetet. Az Aloe vera számtalan célra használható „csoda­növény”, amely nemcsak fel­használási módjainak sokszínűsége miatt jön jól, hanem azért is, mert melegkedvelő és nincs nagy fényigénye, ráadásul kevés locsolással is beéri: félig sivatagi, szárazságtűrő növény, a levelei nyolcvan százalékban vízből és nedvességből állnak, nem szabad agyonöntözni; csak akkor locsoljuk meg a földjét, ha az már teljesen kiszáradt. A bambusz is népszerű díszítőeleme a fürdőszobáknak – például a fengsuj elvei szerinti lakberendezésben is alapdarabnak számít. A bambuszt sem kell ablakban tartani, szórt fényigényű. Öntözésénél arra kell figyelni, hogy hagyjuk kiszáradni a földjét két locsolás között, különben elrothad a növény. Télen kevesebbszer kell öntözni, de párás levegőt igényel. A virágos növények nagy díszítőértékkel bírnak, ezek kiválasztásánál is tartsuk szem előtt az esőerdőből származó ősökkel bírókat, például a lepke­orchideát. Ez a virágfajta igényli a fényt, ablakba vagy ablak közelébe helyezzük, ám tűző nap és huzat ne érje.

A fürdőszobabútor tetejéről lelógó kúszónövények is szemet gyönyörködtetnek, megfelelő választás lehet a borostyán. Szereti az árnyékos, félárnyékos helyet. Télen nincs szüksége sok vízre, a fűtési szezon idején permetezni kell, és megfelelő páratartalmat biztosítani neki – a fürdőszoba kitűnő hely lehet számára. Amikor kiválasztottuk a megfelelő növényeket, már csak a helyük megkomponálása a feladat, ami nem is olyan egyszerű.

Célszerű írni egy listát, vagy táblázatot készíteni arról, melyik növényünk milyen igényű, továbbá rajzoljuk le a fürdőszoba alaprajzát, és tervezzük meg papíron a helyüket. Ha a szekrényen, szekrény tetején, komódon, ablakban nincs hely, polcot fúrathatunk a falra, apró kampót a plafonra, hogy több helyet nyerjünk, és ne csak legfeljebb szemmagasságban legyen virágos növény. A felfüggesztendő cserepek méretére fontos figyelni, érdemes ezeket a sarkok, falak közelébe tenni, hogy ne jelentsenek akadályt a mindennapi életvitelben.

Ha alapvetően a „kevesebb több” hívei vagyunk, akkor is érdemes legalább eljátszani a dzsungelszerű fürdőszoba gondolatával: a zöld és virágos növények látványával könnyebben, vidámabban indulhat a nap, este, lefekvéshez készülődve pedig oldják a feszültséget, segítenek ellazulni.