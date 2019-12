A jól megválasztott padlóburkolat növeli a lakásteret

Mindannyian vágyunk egy olyan otthonra, amely, ha kicsi is, de kel­lően ötletes berendezéssel szellősnek, jó beosztásúnak, világosnak tűnik. Falszínnel hogyan lehet csalni optikailag, ezt a témát már körüljártuk, azt azonban nem, hogy egy jól megválasztott padlóburkolat is segítségünkre lehet.

Az, hogy milyen az otthonunk, hatással van ránk: reggel, amikor felkelünk, az első kép, amit észlelünk, a szobánk, és az utolsó kép is ez, mielőtt elalszunk. Ha éppen átalakítás előtt állunk, vagy gondolatban felvetődött a teljes átalakítás lehetősége, érdemes idejében eltervezni, milyen enteriőrben szeretnénk élni, ezen belül is kiemelten a padlóburkolatra fókuszálni. Nem feltétlenül az anyagában, hanem színében, méretében, mintájában – fából készített padlónál vagy fa hatású padlólapnál a szálirány is meghatározza, mekkorának észleljük a lakást. Ha már kitértünk a színekre: erről – a választásunk legalapvetőbb irányadójáról – a legelején célszerű dönteni: a világos árnyalatok nagyobbnak láttatják a teret, míg a sötétek kisebbnek. Ennek függvényében ajánlott eldönteni, hogy melyik helyiségbe milyen színű hideg- vagy melegburkolattal tervezzünk.

Ha minigarzon méretű a felújításra váró otthon, számos szakértő javasolja, hogy ugyanazt a padlóburkolatot helyezzük el az egész lakásban. A merészebbek a vizes helyiségekben: fürdőben, mellékhelyiségekben, sőt a konyhában és az előtérben is használhatják ugyanazt a jó minőségű, vízálló melegburkolatot, például laminált padlót, vinilpadlót. A kevésbé bátrak pedig hasonló színű, mintájú kerámia-padló kombinációval érhetnek el tértágító hatást.

Nem mindegy a padló mintája sem: ahogyan ruháink esetében, úgy a padlónál is számít, milyen a szálirány, merre fut a csíkozás: a hosszanti falra merőleges csíkokkal a belmagasságot lehet optikailag nagyítani, míg az azzal párhuzamossal a helyiség szélességét növelhetjük. A csíkozás vastagsága is számít: a vékonyabb vonalazású finomabbá, légiesebbé varázsolja a belteret, míg a vastagabb robusztusságot sugároz – éppen ezért érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy kis alapterületű szobákban, nappalikban – még világos árnyalatban is – kerüljük az óriási padlópaneleket: összenyomják a teret és nem is mutatnak jól. A padlóburkolat fényessége is befolyásolja a térérzetet: a fényes növeli, a matt kisebbé teszi a helyiséget. Divatos napjainkban az, hogy a melegburkolat nem fejeződik be a padlón, hanem felfut a falra, a plafonra is.

Mutatós – és egyben kényes megoldás is, hiszen nem megfelelően kivitelezve doboz­hatást érünk el vele, ezért belsőépítész segítségét érdemes kérni a tervezéshez.