A lakberendezés egyik alapdarabja a falpanel

VN-információ Ma már nemcsak festékkel és tapétával díszíthetjük, védhetjük otthonunk falait: a különböző anyagokból, különböző mintákkal készült falpanelekkel nagyobb rombolás nélkül gyors és látványos megoldást érhetünk el. Beboríthatunk vele egy egész falfelületet, de már néhány panel is képes egyedivé varázsolni tereket.

Esztétikai és praktikus okokból is dönthetünk úgy, melegburkolat kerül otthonunk egyes falaira. Népszerű megoldás például, hogy a konyhapult anyaga köszön vissza az alsó és a felső szekrény közötti részen. Divatos a padlóparketta szálirányos felfuttatása a falra, és egyre gyakrabban – különösen a loft stílusú lakásokban – újrahasznosított falécek, deszkák díszítik a falakat. A dekorpanelok előnye, hogy változatos mintázatban és számos anyagban elérhetők, valamennyi lakberendezési stílushoz találhatunk passzolót. Készülnek gipszből, fából, textilbőrből, kőből, PVC-ből, parafából, szivacsból, műanyagból, polisztirolból. Érdemes könnyen takaríthatót választani nagy forgalmú helyiségbe, ahol a festék gyorsan koszolódna, bizonyos fajtáknak pedig különösen jó a hő- és hangszigetelő hatásuk. Ajánlatos oda is, ahol a későbbiekben felújítást, átalakítást tervezünk, ugyanis könnyen leszedhetők, egyes darabok akár újrafesthetők is. Felrakása a legtöbb esetben nem igényel szakembert, ráadásul jóval kevesebb kosszal és rombolással jár, mint a csempével való burkolás.

Jól illenek valamennyi helyiségbe

A falpaneleknek létezik kültéri és vízálló változata is, valamennyi helyiségbe jól illenek a konyhától az előszobán át a nappaliig. Olyan hangsúlyos látványelem, amellyel meghatározhatjuk egy egész helyiség hangulatát, de akár funkció-kijelölő szerepet is betölthet. A falpanel érhet a földtől a mennyezetig, de kisebb helyiségben néhány darab is elegendő lehet, például az étkezőasztal vonalában, a televízió vagy az ágy fejvége mögött. Ne csak dekorációs elemként tekintsünk a falpanelra, térelválasztóként, falvédőként is megállja helyét.

A parafából és a cukornádból készült darabok egyik különlegessége, hogy környezetbarát technológiával készültek. A gipsz lángálló és részletgazdag kidolgozást tesz lehetővé, a textilbőr előnye a könnyű tisztán tarthatóság. Ha beton falburkolatot szeretnénk, mindenképpen konzultáljunk szakemberrel. Egyrészt meg kell vizsgálni a fal teherbíró képességét, másrészt a felület gondos előkészítést igényel. A polistar anyagból gyártott paneleknek nem árt a nedvesség, ezért fürdőbe is rakhatók. Jó választás azért is, mert egyszerűen vághatók, gond nélkül felragaszthatók, festhetők és fugázhatók.

Lambéria

Újra hódít a lambéria. Elegáns és természetes hatást kelt, jól illik a klasszikus otthonokba, fehérre vagy szürkére festve pedig passzol a modern és a skandináv lakberendezési stílushoz. Felrakása gipszkartonra és vakolatra egyaránt egyszerű, akár vízálló változatban is elérhető. A már meglévő lambéria felújítása időigényes, de megéri a fáradságot. Ha lazúrozni szeretnénk, mindenképpen szükséges lesz előzőleg is csiszolásra, amennyiben a festés mellett döntünk, elég lehet egy alapos tisztítás, takarítás. Minimum kettő, de inkább három rétegben vigyük fel az agyagot a lécekre.

A modern lambériák, falpanelek a 21. század egyik védjegyévé váltak a lakberendezésben.