Ablakok tájolásával, szigeteléssel lehet tenni a hőség és a hideg ellen

Télen hideg, nyáron meleg, sok hely vész kárba a tető vonalának térbe kúszása miatt – hangzik el a tetőtéri szobák, lakások ellen. Mit tehetnek azok, akiknek más lehetőség híján ki kell használniuk a fenti helyiségeket?

A tetőtér beépítése kézenfekvő lehetőségként áll azok előtt, akiknek nagyobb családi házra van szükségük, akár azért, mert bővül a család, akár azért, mert felnőttek a gyerekek, és önálló térre van szükségük, vagy éppen szüleik szeretnének nyugodtabb helyiségbe költözni, ahol a pihenés garantáltabb, mint a földszinten, amely a nyüzsgő gyermekek miatt „átjáróházzá” vált.

Tetőtér kialakításában akkor is érdemes gondolkodni, ha a telken – amelyen a családi ház elhelyezkedik – a helyi építési szabályzat alapján nem lehet tovább bővíteni az ingatlant. Ha a szívünk is a házunkhoz húz, akkor nincs más opció: élni kell az adottságokkal, amelynek eredménye egy újabb szint – tetőtérrel.

Ha tető bontása nélkül tervezzük beépíteni a fenti üres teret, akkor először fel kell méretni szakemberrel a padlást, alkalmas-e lakótérré alakításra. Ám legfontosabb feltételként az épületnek kell olyan állapotúnak lennie, amely elbírja az újabb szintet, ehhez az alapozás, a teherhordó falak, valamint a födém állapotát szükséges megvizsgáltatni.

Ha minden zöld utat kapott és az építészmérnök nekiülhet a tervek elkészítésének, akkor a fenti térre vonatkozó igények mellett a lépcső helyét kell kialakíttatni: a lépcsőt meg lehet építeni a házon belül, vagy lépcsőház hozzáépítésével is.

A télen hideg, nyáron meleg típusú aggályt megfelelő szigeteléssel ki lehet küszöbölni, a mai technológiák már lehetővé teszik a szarufák közé jól illeszkedő hőszigetelő anyagok létrehozását, amelyeket Magyarországon is könnyen be lehet szerezni. A nyári tetőtérbeli hőséget egyebek mellett a nyílászárók megfelelő elhelyezésével lehet csökkenteni, figyelembe véve azt, hogy járjon a levegő a lakótérben, ezáltal a penészesedés is kiküszöbölhető legyen.

Tény, hogy a déli és a nyugati fekvésű ablakokon keresztül érkezik a legtöbb meleg a lakásba, ezért sakkozni az ablakok tájolásával is lehet, továbbá azzal, hogy tetősíkra illeszkedőt, vagy fülkés változatot választunk. Előbbinél nagyobb a napsugarak beesési szöge, utóbbi pedig adott esetben hangulatos kis kuckóként funkcionálhat, amikor télen, forró teával a kezünkben a hóesést figyeljük.

Visszatérve végül a hőgondokhoz: a klímaberendezés beszerelése enyhítheti a tetőtérben élők gondjait, ám a megfelelő szigetelésről ilyen gépek mellett sem szabad megfeledkezni.