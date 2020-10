Akkor a legszebb, ha földig ér az ágytakaró

Megóvja az ágyneműt a porosodástól és a szennyeződésektől, feldobja a legegyszerűbben berendezett hálószoba hangulatát is, és még el is nyújtózkodhatunk rajta napközben – az ágytakaró több mint egy darab textil a fekhelyünkön. Válasszunk körültekintően!

Vendégek csak nagyritkán és magunk is csak napjában néhányszor járunk a hálószobában, ennek ellenére ne hanyagoljuk el a berendezését. A helyiség egyik legmeghatározóbb elemei az ágytakaró és a díszpárnák. Dönthetünk úgy, hogy a falak és a bútorok színéhez hasonló darabokat választunk, letisztult hangulatot teremtve így, de a merészebbek akár új színt vagy formát is becsempészhetnek általuk a szobába. Népszerűek a kanyargós indák a fehér anyagon, örök darab a kockás és a csíkos, romantikus hangulatot idéz a virágminta.

Készen vásárolhatunk, varrathatunk vagy magunk és készíthetünk ágytakarót. Mindegyik esetben a méret meghatározásánál vegyük figyelembe az ágy és a matrac magasságát. Ha például 20 cm-es matrac- és 30 cm-es ágymagassággal számolunk, oldalanként 50-50 cm-t kell hozzáadni, tehát az ágy szélességénél egy méterrel nagyobb textilre lesz szükség. Érdemes az anyagválasztásra is odafigyelni: klasszikus a bársony, egyszerű és kényelmes a pamut, luxushatást kelt a szatén és a selyem, modern enteriőrbe illik a bőrhatású. Ne feledjük: az ágytakaró akkor mutat a legszebben, ha földig ér és semmi nem töri meg az esését. Előny, ha mosógépben mosható és gyorsan szárad.

Akár évszakonként és ünnepekkor is cserélgethetjük az ágyra való terítőt. Ilyenkor ősszel – a melegebb hatás kedvéért –tegyünk plusz egy plédet vagy még egy takarót rá, a nappali szieszta során is hasznos lesz. Díszpárnákkal még otthonosabbá varázsolhatjuk a helyiséget. A nagyobb kocka alakú mellé nyugodtan tehetünk hengerpárnát, két egyszínű közé egy mintásat, vagy fordítva. Nemcsak a szállodai hatás kedvéért érdemes letakarni napközben az ágyat. A nap káros sugaraitól, a portól is védi ágyneműnket, ami így hosszan friss marad. Az ágytakaró használata allergiásoknak különösen ajánlott.