Az ünnepek lelke szinte mindenkor a terített asztal

Ha ízlésesen, krea­tívan készítjük el, akkor még jövő karácsonykor is beszél róla a család. A lakberendezés és a szép otthonok világában a karácsonyi terítéknél nincs varázslatosabb. Íme néhány ötlet, amivel feldobhatjuk az ebéd vagy a vacsora idejét – a rokonság pedig ámulni, bámulni fog.

Elsőként vegyük sorra, minek hol a helye az asztalon. A fő helyen, a majdani vendég előtt található az úgynevezett ültetőtányér, amelyre tesszük majd az ételekkel megrakott tányérokat. Tőle jobbra tesszük a késeket, mellé kívülre a kanalakat, balra pedig a villákat. A tányér fölé kerülnek a desszerthez szükséges kiskanalak vagy kisvillák. Nem kell külön megtanulni egyébként, hogy a jobb és bal oldalon mi az evőeszközök sorrendje, ugyanis mindig az van legkívül, amit legelőször használunk, s így haladunk befelé felszolgálási sorrendben, jobb és bal oldalon egyaránt. A leves kanalát tesszük tehát legkívülre a jobb oldalon. Ha azonban van még egy előétel a leves előtt, amit kanállal kell fogyasztani, akkor egy kisebb még megelőzi a nagy leveses­kanalat. Persze ha villával fogyasztjuk az előételt, akkor a másik oldalra, legkívülre helyezzük el. A desszerteskanál és -villa a tányér fölött kap helyet. Ezek az intézkedések a jobbkezesek kényelmét szolgálják; de természetesen figyelemmel lehetünk – legyünk figyelemmel – balkezes vendégeinkre is; szép, ünnephez illő gesztus.

Ha mindez megvan, akkor jöhet a karácsonyi hangulat kialakítása, amelynek hangulata, stílusa jó, ha passzol a terítő, a tányérok, poharak ízlésvilágához. Itt is ugyanaz a trend, mint a divatban: ha egyszínű, egyszerű a teríték, akkor a „körítés” lehet díszesebb, színesebb. Ha viszont színes, vidám, karácsonyi hangulatú a porcelán, akkor érdemes egyszínű díszítést, szalvétát használni. Az ünnepi asztal karácsonykor lehet vibráló, csillogó – akár ezüst, akár arany vagy bronz. A flitteres, fémszálas, csillogó asztali futó mellett jól megfér az ezüst- vagy aranyszalagba kötött szalvéta is.

A karácsonyi ünnepi asztal díszítőeleme a fenyőág – egy kicsi kerülhet a szalvétához vagy egy apró szalaggal átkötve az ültetőtányérra is. Remek, szép és hangulatos. Több ágacskát tehetünk a feltálalt étkek köré is. Ez kiegészíthető piros bogyókkal, fagyönggyel, tobozzal is. A karácsonyi piros-fehér „kampós” cukorka szintén szép és vidám díszítőelem lehet – az evőeszközök és az összehajtott szalvéta mellé tehető, akár úgy is, hogy összekötjük lazán őket egy szép ünnepi szalaggal.

Ünnep idején az evőeszközök is lehetnek rendhagyók – a szokásos bronz és míves változatok mellett ma már kaphatók színes darabok is.

Karácsonykor igazi Mikulás-pirosat vagy fenyőzöldet javasolnánk, a hozzá passzoló kiegészítőkkel.