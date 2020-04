Ha így tároljuk a cipőinket, nem lesz káosz

Az ajtóban és az előtérben gyűlő cipőkupacok a legjobban berendezett helyiség kinézetébe is bele tudnak rondítani. A káoszban könnyen meg is sérülhetnek a féltettebb darabok, nem beszélve arról, hogy a reggeli rohanásban jó lenne gyorsan megtalálni az öltözékünkhöz illő párt. Ezért érdemes időt és energiát szánni a cipőink, papucsaink megfelelő tárolására.

Az első és legfontosabb feladat a szelektálás: válogassuk ki az adott évszakhoz illő, hétköznapokon hordott lábbeliket.

Amit csak egy évben néhányszor húzunk fel, amit sajnálunk kidobni, de igazából már nem kényelmes, az ne foglalja a helyet ott, ahol naponta öltözünk.

A ritkán vagy soha nem használt pároknak, az alkalmi daraboknak nyugodtan keressünk helyet a lakásban máshol: a szekrény legfelső polcán, a gardróbban, az ágy alatt, de még a jól zárható pincerekeszben vagy a garázsban is kialakíthatunk részükre valamilyen tárolót.

Nagyobb gyűjtemény esetén érdemes átlátszó dobozokba pakolni a cipőket, így hamar megtaláljuk majd, amelyikre éppen szükségünk van. Jó megoldás az is, ha a cipősdobozokat feliratozzuk, vagy a tartalmáról egy képet ragasztunk rá. Csoportosíthatjuk is őket stílus, fazon szerint.

A forgalomban lévő lábbeliknek ajánlatos az előtérben vagy a bejárati ajtó körül kialakítani egy szekrényt. Jó szolgálatot tesznek az állítható polcok, hiszen télen a magaszszárú csizmáknak több hely kell, évszakváltások környékén pedig az átlagnál is több darabra van szükség egyszerre.

Ha van rá lehetőség, helyezzünk ülőkét, padot is a helyiségbe: ez nemcsak a lábbelik felhúzását könnyíti meg, hanem a belseje jó rejtekhelye lehet a cipőknek.

Az otthoni és vendégpapucsokat tarthatjuk egy szép, nagy kosárban vagy vödörben is egy polcos elem vagy komód alatt. Érdemes beszerezni egy csepegtetőtálcát is: az elöl hagyott, koszos vagy vizes cipőket tároljuk ezen – máris rendezettebb lesz az összkép, és még a padlót is óvjuk ezzel a módszerrel.