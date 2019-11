Izgalmas zuhanyfüggönyök a fürdőben

A zuhanyfüggöny inkább praktikus, mint szép, azonban ma már kaphatók olyan dekoratív darabok is, amelyek feldobják a fürdőszobát.

Ma már kapható például olyan zuhanyfüggöny, amely a horrorfilmek kedvelőit célozza, véres kéznyom és Help me felirat található rajta. Sokakban borzongást kelt, mások egyedinek tartják, a fiatalok viccesnek. Akik szeretik úgy érezni magukat zuhanyozás közben, mintha kint lennének a természetben, azok erdő- vagy vízesésmintás darabot válaszszanak, amelyen a lámpa fénye is úgy világít át, mintha a napfény szűrődne át a felhőkön. A hatás tökéletes. Manapság azonban a fehér alapon nagy, zöld levélmintás függönyök számítanak trendinek. Van is helyük egy szép, fehér fürdőszobában, ahol egy-két zöld kiegészítő is megtalálható. Ami még különlegesnek számít, az talán a fehér zuhany függöny a zuhanyzó ember sziluettjével. Izgalmas, kicsit humoros, kedves kiegészítője lehet a fürdőszobának. Ahol a teljes takarás nem cél, vagy nem jó megoldás, ott sejtelmesen áttetsző darabot kell választani. Ezek között is megtalálhatók a különleges, buborékhatású, vagy éppen csiszolt üvegre emlékeztető darabok, amelyek megfogják a kifröccsenő vizet, a terjengő gőzt, mégsem veszik el a fényt és sötétítik le a kádat, zuhanyzót. Így még üdítőbb, pihentetőbb a zuhanyzás: szinte újjászülethetünk. Mindehhez az sem árt, ha a mutatós függönyök penészállók és mosógépben moshatók – ez megkönnyíti a velük való bánást és a mindennapi életünket.