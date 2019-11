Kis konyhai matematika – Mennyibe kerül a teljes felújítás?

A konyha a lakás egyik központja, a hely, amelyet talán a legtöbbet használunk. Egyes számítások szerint életünk során nagyjából két és fél évet töltünk el itt főzéssel. Nem csoda, hogy időnként ráfér egy kis ráncfelvarrás: egy elromlott tűzhely, a leszakadt szekrényajtók sok bosszúságot vagy akár balesetet is okozhatnak. De mibe kerül felújítani a konyhát?

A felújítás mindig kényes téma, hiszen rengeteg tervezést, energiát és persze anyagi ráfordítást igényel: egy teljes konyhacsere akár többmilliós kiadást jelenthet a család számára. Nem érdemes azonban sokáig húzni az elkerülhetetlent, hiszen egy szép, biztonságos és működőképes konyhában rengeteg időt és energiát spórolhatunk, ráadásul az sem mindegy, hogy mennyire érezzük ott jól magunkat munka vagy étkezés közben. A komfortos környezet fontos, hiszen a konyha, az ebédlőasztal a családi élet egyik központja is. De vajon mennyi lesz az annyi?

Ha teljes konyhafelújítást tervezünk, akkor érdemes egészen a burkolatig visszabontanunk a helyiséget. Egy új padlóburkolat teljesen új atmoszférát tud kölcsönözni a konyhánknak. Ennek ára jelentősen eltérő lehet a burkolat anyagától, minőségétől és a helyiség méretétől függően, de érdemes négyzetméterenként átlagosan húszezer forinttal számolnunk. Egy átlagos magyar konyha öt és tíz négyzetméter közötti alapterülettel rendelkezik, így ez a tétel önmagában anyagáron 100– 200 ezer forint között alakul majd. Amennyiben a konyha egy légtérben van az étkezővel, vagy még a nappalival is, akkor az összeg ennek a többszöröse lehet, hiszen nagyobb területen kell megválni a régi burkolattól és elhelyezni az újat.

Persze kezdhettük volna azonnal a pénzügyi tervezéssel, hogy ne érjenek meglepetések! A konyhafelújítás gyakran csak egy bútor- vagy gépcserének indul, aztán a munkálatok közben derül ki, hogy áram- és vízvezetékezésre, valamint további eszközökre szintén szükség lesz. Hasznos egy pénzügyi szakértő a tervezéskor, aki segít a források előteremtésében.

Ha új konyhára gondolunk, először talán a konyhabútor jut eszünkbe. Itt is igen nagy a szórás árban: választhatunk előre gyártott modelleket, vagy dönthetünk úgy is, hogy egyedi bútorokat készíttetünk, így biztosak lehetünk abban, hogy az elemek tökéletesen passzolnak majd a helyiség adottságaihoz és igényeinkhez. Ennek költsége folyóméterenként körülbelül 200 ezer forint, a konyhabútor kicserélése önmagában tehát akár az egymillió forintot is elérheti, gépészet nélkül. A konyhagépek ugyancsak jelentős kiadásokat rónak ránk. Még mindig hódítanak a beépíthető nagy gépek, ezért érdemes nyugdíjazni a hűtőt, tűzhelyet és mosogatógépet is, melynek összköltsége nagyjából félmillió forintos tétel.

Sok lakásban a konyhába kerül a mosógép, a szárítógép, ha szükséges, azok cseréjével szintén kalkuláljunk. Amennyiben elkészült a bevásárlólista, akkor nem szabad megfeledkeznünk a mesterek munkadíjáról sem, ami nagyjából megduplázza a költségeket, így az új konyhánk ára a fenti kalkuláció alapján körülbelül hárommillió forint körül alakul majd. A konyha felújítása egy olyan vállalás, amely annak ellenére, hogy költség- és energiaigényes, nagyon hamar megtérül. Hiszen a szép, kényelmes, praktikus otthon évtizedekig szolgálhatja a jó közérzetünket, segítheti a konyhai munkát.