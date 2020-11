Lássuk vendégül télen a madarakat!

Műanyag palackból, tejesdobozból, virágcserépből, parafadugóból, de akár félbevágott narancs vagy citrom héjából is készíthetünk madáretetőt. Ha télen szeretnénk vendégül látni tollas barátainkat a kertben vagy a balkonon, legkésőbb november elején, az első éjszakai fagyokkal egy időben érdemes elkezdeni az etetést.

A rossz idő beköszöntével hajlamosak vagyunk elhanyagolni otthonunk kinti részét, pedig számos növény a hideg hónapokban érzi jól magát. Szemet és lelket gyönyörködtető az apró madarak látványa is: fáról erkélykorlátra, onnan az etetőre ugrálnak, repülnek külön minden egyes szem eleségért. A napsütésben énekelnek, a hóban otthagyják lábnyomukat, a szürke, ködös reggeleket tollukkal színesítik meg. Madáretetőt készen is vásárolhatunk, de minimális anyagi befektetéssel és kis kézügyességgel magunk is készíthetünk. Nagyon fontos azonban, ha elkezdtünk gondoskodni a szárnyasokról, ne hagyjuk abba! Ellenkező esetben komoly veszélybe sodorhatjuk őket.

Lehetőségek

Panelházak erkélyére egyszerű etetőtálcát érdemes tenni, ez lehet akár egy műanyag virágalátét is. Nagyobb helyen jól mutatnak a függeszthető etetők. Fából vagy rétegelt lemezből is készíthetünk madárházikót, amit ízlésünknek megfelelően díszíthetünk. Egyszerű, de nagyszerű megoldás, ha műanyag palackra nagyméretű bejáratot vágunk, majd fellógatjuk. Érdemes az aljára nehezéket tenni, hogy nagy szélben ne himbálózzon. Kertbe, parkba akár a talajba rögzített dúcetetőt is készíthetünk, ezek a típusok jól bírják az időjárás viszontagságait és hosszú életűek. Előnyös, ha tetejük is van, például nádszövetből vagy kátrányból.

Madárkalács

Készíthetünk madárkalácsot is: egy műanyag poharat töltsünk meg olvasztott fattyúval és sok maggal, a közepébe pedig tegyünk madzagot, amellyel majd felakaszthatjuk. Ha megszilárdult, vágjuk le róla a burkolatot, és már kész is a saját készítésű madáreledel! A madáretetőbe egyébként kerülhetnek olajos magvak, köles, de akár főtt zöldségek és apróra vágott gyümölcsök is.