Növények, amelyek elősegíthetik nyugodt alvásunkat

Egyes növények nemcsak az alvásunk minőségét és ezáltal a közérzetünket javítják, hanem a sokakat gyötrő allergiás tünetek enyhítésére is megoldásként szolgálnak.

A pihentető alvás a fizikai és a mentális egészségünkre is hatással van. Az alvás minőségének javítására számos praktika létezik. Van, aki a megfelelő falszínre esküszik, míg más a bútorok feng shui szerinti elrendezésében hisz. A növények jótékony hatásairól talán nem is kell részletesen beszámolni, ám azt érdemes kiemelni, hogy a levegő tisztítása mellett az alvás minőségére is hatással vannak. Az alábbi virágok segítséget nyújthatnak abban, hogy az éjszakai alvás tényleg pihentető legyen.

Az aloe vera jótékony hatásait hosszan lehetne sorolni, hiszen manapság számos szépségápolási és gyógyászati termék alapanyaga. Napjaink egyik legnépszerűbb gyógynövénye a hálószobában is jó célt szolgál. Hatékonyan tisztítja a levegőt és folyamatosan pótolja az oxigént. Mivel nagy a fényigénye, ezért számára az ablakpárkány az ideális hely. Ha a borostyánt említjük, elsőre sokaknak a házak falán kúszó, egész felületet beborító növény jut eszükbe.

Nem kell megijedni, a borostyán nem fogja átvenni a szoba feletti uralmat, ugyanis számos különböző fajtája létezik. Így találunk olyat is, amely méretre megfelel egy szoba adottságainak. Amellett, hogy tisztítja a levegőt és hozzájárul az alvás jobb minőségéhez, az allergia és az asztma tüneteit is hatékonyan kezeli. Így sokak számára mentsvárként szolgálhat egy-két cserép borostyán. További előnyeként említhetjük, hogy a penész szagával is hatékonyan megbirkózik.

Az olajfafélék családjába tartozó jázmin apró virágait krémekhez és illatszerekhez is használják, így nem meglepő, hogy aromájával a lelket is nyugtatja. A kutatások azt bizonyítják, hogy a közvetlen környezetünkben elhelyezett jázmin javítja az alvás minőségét, csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintünket is. Ha a sok kedvező hatásából akár csak egyet érzékelünk magunkon, máris megérte a befektetés, ráadásul a növény dekoratív kiegészítőként is szolgál.

Több faj keresztezésével jött létre a szobanövényként ismert vitorlavirág. Zöld leveleinek és különleges virágainak köszönhetően minden hálószobában jól mutat.

A NASA vizsgálatai szerint elnyeli a levegőből az ammóniát, az acetont, a szén-dioxidot és a szén-monoxidot, valamint a dohányfüstben megtalálható formaldehidet is. Mindezeknek köszönhetően segít az alvási problémák leküzdésében, ráadásul képes növelni a szoba páratartalmát, amely megelőzi a légúti szárazság kialakulását. Allergiások számára is jó választás, ugyanis elnyeli a levegőben előforduló allergén mikrobákat.

Kiemelt képünkön: A borostyán az allergia és az asztma tüneteire is kiváló