Öltöztessük ünnepi díszbe az étkezőasztalt karácsonykor!

A nagy családi ebédek és vacsorák az idén nagy valószínűséggel elmaradnak, de attól, hogy nem várunk sok vendéget, még megadhatjuk a módját az ünnepi étkezéseknek. A szépen megterített asztal olyan, mint a csomagolópapír az ajándékon: még értékesebbé, egyedibbé, meghitté varázsolja azt, ami benne, ez esetben rajta van.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Napokkal előre megtervezett menü, több óra sütés-főzés, sürgés-forgás a konyhában – a legtöbb családban a közös étkezés jelenti a karácsonyi ünnepek fénypontját. Nemcsak az evés, hanem a hosszú beszélgetések, az örömkönnyek, a nevetés helyszíne is az asztal. Érdemes tehát annak dekorálására némi időt és energiát fordítani.

Karácsonyfa szalvétából

Először döntsük el, hogy milyen színbe és stílusba szeretnénk öltöztetni az étkezőasztalt, majd ennek megfelelően szerezzük be a hozzávalókat. Mindennek az alapja lehet a karácsonyi figurákkal vagy ünnepi motívumokkal díszített terítő. Jó megoldás az is, ha alapnak hófehér damasztot választunk, rá pedig az egyéb kiegészítőkhöz passzoló színes, mintás közepet teszünk. Egyszerű, de elegáns az organza, klasszikus a piros és a zöld, szépen csillog a fényekben az arany és az ezüst. Az interneten számos hajtogatási ötletet találunk, például fenyő, csillag vagy gyertya formát is adhatunk a szalvétának. Ha ragaszkodunk a tányéralátéthez, ünnepre elegánsabb a textilből készült, hozzá illő asztalkendővel igazi éttermi hangulatot varázsolhatunk.

Asztalközép

Általában az adventi koszorú kerül az ünnepi asztal közepére, de készülhet ide külön dísz is néhány friss, illatos fenyőág, gyertyák és egy tál kombinációjával. Modern enteriőrbe jól illenek az elemről működtethető fényfüzérek, csillogó karácsonyfadíszekkel üvegvázában is mutatósak. Érdemes kipróbálni a következőt is: pillanatragasztó segítségével ragasszunk körbe egy tömbgyertyát hosszabb fahéjrudakkal, majd kössük át spárgával vagy szalaggal. Filcből apró hópihék is készíthetők, ezzel teleszórhatjuk az egész asztalt. Érdemes figyelni arra, hogy a magas díszek zavarhatják a szemben ülőket a beszélgetésben, a túl széles darabok pedig a tálalás elől veszik el a helyet.

A poharak a tányér jobb oldalára kerüljenek

Ha az alappal elkészültünk, jöhetnek az evőeszközök, tányérok, poharak: érdemes mindent tiszta konyharuhával áttörölni, hogy ne a mosogatásból maradt foltok tűnjenek fel először a hangulatvilágításban. Értelemszerűen a kések és a kanalak a tányér jobb, a villák pedig a bal oldalára kerülnek úgy, hogy az étkezés során kívülről haladhassunk befelé. A szakértők azt javasolják, a poharak minden esetben a jobb oldalon helyezkedjenek el, 14 óránál a tányérhoz képest. A vizes a kés fölött közvetlenül, a boros pedig attól jobbra, egy kicsit lejjebb. Mutatós megoldás, ha a tányért, az evőeszközöket és a szalvétát átkötjük masnival. Használjunk spárgát vagy szalagot, tekerjük a szalvéta és az evőeszközök köré, majd a szalag alá dugjunk fahéjrudat, faágat, magyalágat – ez a kis csomag az ünnepi asztal éke lehet.

Mindig figyeljünk rá, hogy terítésnél maradjon hely az étel felszolgálásához és a kényelmes kiszedéséhez. Végül, de nem utolsósorban a székeket is feldíszíthetjük: az alkalomhoz illő ülőpárna, vagy a szalaggal, fenyőággal átkötött háttámla tovább erősíti a meghitt hangulatot.