Így készítsünk őszi ajtódíszt

Száraz virágból, tobozból, levélből, termésekből saját kezűleg is csodaszép kopogtatót készíthetünk. Ideje őszi díszbe öltöztetni a bejárati ajtót.

Egyszerű megoldás, ha ragasztópisztollyal vessző koszorúalapra különféle terméseket erősítünk, majd akasztót teszünk rá. Az ajtódísz alapja készülhet szalmakoszorúból is. Válasszunk vöröses, narancsos árnyalatot, jól mutatnak majd rajta a különféle bogyók és falevelek.

Akár készen vásárolt feliratot, táblácskát is ragaszthatunk a közepébe. A türelmesebbek megpróbálkozhatnak azzal is, hogy az egész koszorút tobozzal, makkal, dióval, mogyoróval, vadgesztenyével borítják be.