Túl sötét az otthonod télen, így játssz a színekkel !

Ha a tavasz a természet újjászületésének jelképe, akkor miért ne lehetne ez az évszak lakóhelyünk újjászületésének jelképe is egyben?

A lét ilyenkor ismét értelmet nyer a természetben. A növény és állatvilág újra felélénkül. A rideg tél után ismételten virágba borulnak a fák és a rétek.

Hosszabbá vállnak a nappalok. Megenyhül az idő. Ezáltal pedig egy kicsit az emberek szíve is.

Az évnek ezen a szakaszát sokan a szerelemmel hozzák összefüggésbe. Az emberekben a zord telet követően, újból feltámadnak a pozitív érzések.

Még is mi lenne varázslatosabb annál, mint hogy ezzel a fantasztikus hangulattal a saját otthonunkban is eggyé válhassunk?

Varázsolja be a tavaszt a világos és meleg színeken keresztül

Vessen hát véget a télnek a lakásán belül is. Dobja ki az ünnepies, egyhangú díszítőelemeket és helyette vásároljon inkább élénk színű kiegészítőket házának otthonosabbá tételéhez az adott évszakhoz igazodóan.

Nem lesz ez túl költséges?

Természetesen nem kell nagy dolgokra gondolni, nem kell kiüríteni teljesen a zsebét, vagy akár hitelt felvenni ahhoz, hogy felélessze a tavasz szellemét saját ingatlanjában. Számtalan egyedi, kreatív és költséghatékony megoldás létezik a világon.

Ilyen pénztárcakímélő, dekoratív megoldások akár a házilag elkészített kézműves ötletek, avagy a DIY. (DIY – Do it Yourself, melynek jelentése, hogy „csináld magad”)

Vagy pedig az öntapadós mini tapéták. Ezeket az öntapadó tapétákat nemes egyszerűséggel helyezheti el különböző, kisebb felületekre, mint például konyhaszekrényre, íróasztalra, illetve más bútorokra, valamint az ezekhez tartozó kisebb falfelületekre.

A kevesebb, néha több

Egyáltalán nem kötelező kicserélni az egész bútorzatot egy kicsit világosabbra a lélek felfrissüléséhez.

Szögezzünk le egy alapvető igazságot: A legkisebb dolgok hozzák a legnagyobb változást.

A tavaszias levegőt és hangulatot úgy tudja a legkönnyebben házhoz vinni, ha növényeket vásárol, (tavaszi díszek-virágok téma kicsit jobban kifejtve) természetesen erre nagy sok opció van de mindenképpen olyan fajtát érdemes választani amelyik éppen virágzik, így nem csak a hangulat, de az Önt körülvevő levegő illata és frissessége is új szintre emelkedik.

Az egyik legjobb példa erre, hogy bár egy-két szál illatos rózsával is tökéletesen tavaszias atmoszférát tudnak létrehozni, még se kerül többe pár ezer forintnál.

A virágok és más díszítőelemek legideálisabb helyei lehetnek az asztalok, és az ajtók melletti terület.

Érdemes lehet újrafesteni a ház ajtajait, és átfesteni, vagy frissre tapétázni a koszosabb, idejét múlt falakat. Amennyiben a legideálisabb színeken, színkombináción töri a fejét, most arra is fogok adni egy pár tippet.

Fontos, hogy bármelyik szín is legyen a kedvence, lehetőleg mindig a legvilágosabbra essen a választás. A természet magával ragadó hangulatának becsalogatásához érdemes például a zöld-sárga variációt, vagy ezeknek egyes árnyalatait választani.

Ajánlani szeretnék viszont valamit még a bátrabb kísérletező szellemmel rendelkező egyéneknek is, ami egy csöppet eltér az eddigiektől.

Mód felett jól mutat, ha az egyes díszek alapelemeit különböző színekből állítja össze. Például egy színes virágcsokrot matt fekete vázával kiemelni épp olyan bámulatba ejtő látvány, mint egy színes motívumokkal teli tapétát, egy attól eltérő, sokkal sötétebb hátterű alappal kiválasztani.

Játsszon a színekkel

Életterünkben a legpozitívabb változást az tudja hozni, melyet a szobák legnagyobb felületére kiterjeszthetünk. Ez pedig minden kétséget kizáróan a komplett tapétázás.

A szobák feladatuktól függően különböző módon tapétáztathatóak. Az online boltokban nagyon sok verzió található, mely teljesen különválasztja az egyes szobatípusokat. Létezik tapéta típus például kimondottan konyhára, fürdőre vagy akár gyerekszobára is.

Bár a virágmintás tapéták maradnak a tavasz örök klasszikusai, még is nagyon sok további lehetőség van a tarsolyban. Ha motívumokban gondolkozna, mindenképp érdemes a természet közelségét játékosan beleszőni állati, vagy növényi formákkal, de a sima világos, és egyszínű típusok is teljesen eleget tudnak tenni célnak, ami a szobák pozitív kisugárzásának elérése.

Az optimális kontrasztot azonban a legtöbb esetben kettő szín ötvözésével érheti el.

Itt látható pár különlegesebb, de erősen javasolt színkombináció:

Piros/Zöld

Rózsaszín/Világoszöld

Citromsárga/Sötétkék

Világoskék/Narancssárga

Extra: Egy olyan szobában, ahol a cél teljes mértékben a kikapcsolódás, felszabadult szórakozás és rekreáció, ott különösen érdemes a fehéret, pirosat és aranysárgát kombinálni, körülbelül 60-30-10%-os arányban.

Ezen tanácsok után már sokkal nagyobb magabiztossággal vághat neki a tavaszi újjászületésnek. Hiszen a fentebb említett lehetőségek nagyrészt az ingatlan méretétől, és a család anyagi helyzetétől szinte teljesen függetlenül bárki meg tudja valósítani.