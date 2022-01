Forrás: © Cseh Gábor

Belvárosi irodák, üzletek dolgozói, kétkezi munkások, gyerekes családok és diákok váltják egymást az étterem asztalainál – egész évben hétfőtől szombatig várják mindazokat, akik a hagyományos ízvilágra szavaznak, de szívesen megkóstolnak különleges ételeket is. A kiváló ételekből korrekt adagok is járnak. Minden igényt kielégítő étlapról választhatunk, és garantált, hogy fél óra alatt jóízűen, rohanás nélkül megebédelhetünk. Nem csoda, hogy a vendégek 70 százaléka szinte naponta visszajár. Németh Péter ügyvezető-tulajdonosnak pedig érthető a lelkesedése. – A nyitáskor sokan kételkedtek: vajon hosszú távon működik-e, hogy ennyiféle menüt levessel, főétellel és külön édességgel elfogadható áron tudjunk kínálni. Az eltelt 11 év válasz a kérdésre. A menülapunk azóta is hetente megújul. Folyamatosan figyeljük, mi fogy, mit szeretnek, akik nálunk ebédelnek. És reagálunk az igényekre, hiszen csak úgy tudunk javítani a kínálaton, a minőségen, a kiszolgáláson, ha elmondják a véleményüket.

Forrás: © Cseh Gábor

Többször szóba került már a hetente változó, minden napra alternatívákat felvonultató étlap. – A gazdag levesek mellé kiadós főételeket, desszerteket rendelhetnek a vendégeink. Külön ügyelünk arra, hogy egyetlen olyan főétel se legyen a menülapon, ami ne passzolna a levesekhez. A menük összeállításánál szempont az egészséges táplálkozás is: a választékban folyamatosan szerepelnek diétás és vegetáriánus fogások is. Egy héten legalább háromszor kínálunk főzeléket. Vannak friss salátáink, könnyebb desszertételek. Glutén- és tejmentes fogások is kaphatók nálunk. A húsimádóknak omlós, szaftos, sertésből és csirkéből készült ételekkel kedveskedünk minden nap. Szeretünk idényjellegű alapanyagokból főzni: a sütőtökszezonban sokféle sütőtökös ételt ajánlunk. Múlt héten disznótoros rakott káposztát rendelhettek a vendégek, ami annyiban tér el a hagyományos töltött káposztától, hogy a darált hús helyett véres és májas hurka kerül bele. A nagyböjti péntekeken felbukkannak majd a kínálatban a zöldséges és halas ételek. És ha már szóba került a hal: hétfőn a „Menü 3” mindig valamilyen halas fogást tartogat. Azokon a napokon több a hús nélküli étel: a nehezebb fogások helyett paraj- vagy sóskafőzeléket, túrós tésztát, túrógombócot adunk. A vasárnapi teli gyomorral – az otthoni hólyagos rántott hússal – nem vesszük fel a harcot – nevet Németh Péter, akivel először a Club Korrekt e heti menülapjáról szemezgettünk: Sertéstarja steak tejszínes színesbors-mártással, grillezett paradicsommal, fűszeres héjas burgonyával; Ínyenc töltött sertésborda rántva vegyes körettel, füstölt sonkával, baconnel, sajttal, paprikával, paradicsommal töltve; Csirkemell csíkok bazsalikomos joghurtmártással, sült paprikával, penne tésztával. Sóska tört burgonyával, tojással – amilyen jól hangzik, mind olyan szépen tálalt és isteni finom.

Forrás: © Cseh Gábor

Azután, de pszt! Még mielőtt Önök elé kerül, belenéztünk a jövő hetibe is. Hétfőn tényleg szerepel az ígért halas fogás: tengeri hal fűszeres morzsakéregben, kukoricás rizzsel. Kedden harmadik menüként „mert sokan kérték”, felkerült a férfiak kedvence: a csülkös pacalpörkölt főtt burgonyával. Szerdán – hogy alliteráljon – Szigligeti rakott kelre neveznénk be, amit házi tejföllel locsolnak meg; csütörtökön ízes derelyére vagy rántott csirkemájra, amit otthon ritkán készítünk; pénteken vasi legényfogó levessel kezdenénk és palacsintát ennénk hozzá; szombaton visszatérnénk egy kócos csirkemellre, közben a tavaszra gondolnánk, amikor a Club Korrekt terasza is kinyit.

Forrás: © Cseh Gábor

Most viszont még tél van. Ebédelhetünk náluk helyben és házhoz szállítást is vállal az étterem: a rendeléseket hétköznapokon 10 óráig várják telefonon a 06 30 7428831-es telefonszámon vagy e-mailben a [email protected] címen. A kiszállítás a Club Korrektnél túraszerűen történik. A szakácsok által megfőzött ételekkel tíz órakor elindulnak a futárok és címről-címre szállítják ki a megrendelt ebédeket.

A menübár honlapján (www.korrekclub.hu) és Facebook oldalán: https://www.facebook.com/KorrektSzombathely látható az aktuális kínálat