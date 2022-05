PR-cikk 1 órája

Indul a medenceszezon

Májussal megjött a meleg is végre, így lassan indulhat a medencézés és elkezdhetjük gyűjteni a strandolós élményeket is. Ehhez már csak annyit kell tennünk, hogy beszerezzük hozzá a megfelelő vizes kellékeket, kezdve a medencétől egészen a SUP deszkáig.

Miért érdemes betérni az Aqualing üzletekbe? Mert megnézhetjük a mintamedencét, több sup deszkát és jakuzzit felfújva, találhatunk új menő termékeket a nyárra, sőt kérhetünk szakmai tanácsadást a számunkra legjobb medence szett összeállításához és persze a karbantartáshoz is. Forrás: Aqualing Kft. A szaküzletben gyorsan felállítható medencéket, azokhoz való gépészetet, karbantartó eszközöket és vízfertőtlenítő szereket is választhatunk, valamint vizes játékokat, strandcikkeket, evezős deszkákat is vásárolhatunk. Milyen medencét válasszak? Az itt kínált kész medencék könnyedén összerakhatók, szerszámigényük minimális. A medencék kínálata rendkívül széles körű: rengeteg méretben, szettben, hasznos extrákkal elérhetőek. Forrás: Aqualing Kft. A szombathelyi Aqualing medenceáruházban a szakértő kollégák a tervezéstől kezdve a fűtési, karbantartási és vegyszerezési tippekig segítenek mindenben. Bármekkora helyed is van, találnak oda illő medencét. A boltban megtekinthetőek a prémium felfújható jakuzzik, amik nagyon jó néznek ki, és ha van otthon ilyenünk, akkor 35-40 °C-os, pezsegő-masszírozó vízben lazíthatunk minden este. Forrás: Aqualing Kft. Minden, ami a nyári vizes élményekhez kell? A medencék mellett strandcikkeket, trambulint, kerti vizes játékokat, gyermek pancsolókat, felfújható csónakokat és sup deszkákat is találunk az üzletben, és még ki tudja milyen menő nyári termékre bukkanunk a polcokon. Érdemes hát betérni! Szerezz be mindent egy helyen Szombathely legnagyobb medenceáruházában, a Zanati út 4. szám alatt! A szakértő eladók mindenben segítenek, hogy a kerted élmények tárháza legyen, az otthoni nyaralás pedig fantasztikus emlék. Forrás: Aqualing Kft.

