- Hál’ Istennek, jók voltak a megérzéseink, ugyanis az elmúlt években több épületünkön, a pályázati támogatásoknak köszönhetően elvégezhettük az energetikai korszerűsítést – kezdte Fehér Ferenc, Ikervár polgármestere. – Még a polgármesteri ciklus elején, 2019-2020-ban készült el az óvoda felújítása. Lassan két ével lesz, hogy a hivatal visszaköltözhetett a teljesen megújult épületébe. Mindkét esetben elvégeztük a külső-, valamint a födémszigetelést. A tetőre pedig napelemeket szereltettünk. A gázkazánok mellett kiépítettük a falegázosító fűtési rendszert is. Így az óvodában az elmúlt négy évben a fűtést teljesen egészében fával oldottuk meg. Könnyű kiszámolni, a mai energiaárak mellett mekkora rezsicsökkentést értünk el.

A polgármester a beruházások sorában kiemelte: az év elejétől működik a bölcsőde a településükön. Egy korábban már meglévő épületet alakítottak át, de itt is odafigyeltek az energetikára, mondani sem kell, a faelgázosító kazánt is beszerelték. A közelmúltan végeztek az egészségház teljekörű felújításával. Itt négy praxis üzemel, egy helyen fogadja a csalásokat, betegeket a védőnő, a gyermek- és felnőttorvos, valamint a fogorvos. Itt is elsőleges és fő szempont volt, az energiatakarékosság.

- A következő időszakban három középületünket szeretnénk felújítani – folytatta a polgármester. – A művelődési házunkra nagyon ráfér már a korszerűsítés. Megszépül a saroképületnek nevezett, a kastéllyal szembeni Batthyány-emlékház, illetve megújul a polgármesteri hivatal melletti rendőrségi épület. A sorból egyelőre a gyógyszertár hiányzik, de bízunk benne, lesz majd pályázati lehetőség.

Fehér Ferenc fontosnak tartotta ismételten megjegyezni, az elmúlt években nagyon komoly rezsimegtakarítást értek el. Az épületek energetikai korszerűsítése mellett a közvilágító lámpatesteket LED-re cserélték le. A villanyszámla ennek köszönhetően 30 százalékkal csökkent.

A polgármester végezetül megjegyezte, ugyancsak pályázati forrásnak köszönhetően újult 3 kilométer hosszan a szélerőművek felé vezető külterületi út.