A péksütemények is kovásszal készülnek, amit a világ egyetlen kovász-könyvtárából hozott haza, Petra Belgiumból, ahol öt évet élt. Maga a könyvtáros is süt kenyereket, azt választottam, amit ő ajánlott. A kovászos kenyér évezredek óta velünk élő hagyomány, az előző generáció majdnem elfelejtette, de a mai ember megint elkezdett odafigyelni arra, hogy mit eszik. Évtizedekkel ezelőtt, amikor megszűntek az állami kenyérgyárak, az volt a pékségek feladata, hogy gyorsan sok kenyeret állítsanak elő, de most mennyiségileg nincs hiányhelyzet, és a minőségi élelmiszerek iránt nőtt meg a kereslet. A Roznár Kenyérházat is sok tudatos vásárló keresi fel, aki tenni akar az egészségéért és az igazi ízeket keresi. A túrós batyuban rögös túró van, Bourbon vanília és citromhéj, a kakaóscsiga Holland kakaóval és vajjal készül. Margarin semmiben sincs, kizárólag vajjal dolgoznak. Népszerűek a francia péksütemények is: a vajas croissant kívül ropogós belül pedig lágy, a csokis párna két étcsokirúddal készül, tökéletes reggeli lehet egy finom helyben készült kávé mellett.