Kifejezetten a legkisebbeknek fejlesztett gyerekmatracokat is találunk náluk, és érdemes annak is a Matrackuckó Alvásszaküzletet választania, aki egyedi méretű matracot szeretne. Nem mellesleg pedig az itt található matracok jó része hideghabból készült, ami a klasszikus szivacsnál nemcsak tartósabb, de jobban szellőzik is. A hideghab matracok mellett táskarugós matracokat és memóriahabos matracokat is választhatunk. A memóriahabos matracok új generációja, a Cellpur® matrac is megtalálható itt, mely sokkal jobban átszellőzik, mint a hagyományos.