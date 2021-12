A Bel Mondo a hagyományos minőséget képviseli, de emellett több szempontból is halad a korral. Ez már az első pillanatban megmutatkozik, hiszen a vendégek az étlapot QR-kód olvasó segítségével tudják megtekinteni. Ezzel a folyamatos frissítés lehetősége mellett a környezet megóvásáért is tesznek, ahogyan a natúr pizzásdobozok használatával is. A reform szemlélet a konyhában is érvényesül. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a speciális étrendet tartó, illetve tartani kényszerülő vendégek igényeire, így az összes pizza elérhető gluténmentes változatban is, melynek tésztáját hosszú kísérletezéssel tökéletesítették, így élvezeti értéke közel azonos a normál változatokéval. Ezeket nagy körültekintéssel, külön tepsiben sütik, így azok nem érintkeznek a kemence lapjával. A laktózérzékenyekre és a növényi eredetű ételek híveire is gondolnak. Az étlapon szereplő, kimondottan vegán pizzán kívül az összes pizzára kérhető növényi sajt. Láttuk, kipróbáltuk, minket meggyőzött.