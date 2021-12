Persze ma is szépek a karácsonyok, de valahogy már minden túl modern. LED fény, muffin és műanyag gömbök. Ami persze szép tud lenni, de nem ugyanaz, amit gyerekként éltünk meg, és ahova visszavágyunk minden karácsonykor valamennyire. Még akkor is, ha meghitt karácsonyt tudunk teremteni már a saját gyermekeinknek is.

Fotó: pixabay