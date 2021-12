Aranyszőrű mókusok, egy komplett játékmalom: mind-mind meseelem a Répcementi mesék gyűjteményéből, szinte megelevenednek a Deák parkban. Csúszdák és hinták sokaságával várják a büki gyerekeket és a turistákat az új játszóeszközök, azokat Hetyési Katalin és Sudár Lászlóné gyűjteménye inspirálta. Minden mese táblákra került és online is olvasható. A játszótér csak az egyik eleme a most zárt turisztikai fejlesztésnek, hiszen Bükfürdőn az ökumenikus kápolnától a fürdő felé sétányt alakítottak ki a bicikliút-építéssel, és mivel egyre többen kerékpároznak nem csak a fürdővárosban, de a környéken is, nekik szolgál új megállóhellyel az Iklanberény központjában kialakított biciklis pihenő. Mindhárom projektelem a Bükre érkező turistákat szolgálja: a kényelem mellett mesés új élményeket kínál a családoknak.

A „Fenntartható turizmusfejlesztés megvalósítása Bük Városában és Iklanberényben” című, TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00010 számú pályázati projekt teljes költségvetése 196.519.183, -Ft.