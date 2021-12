Kerttulajdonosoknak, barkácsolóknak és építőipari szakmunkásoknak kínál termékeket a FARMER üzlet.

Élénkpiros borítású, tekintélyes üvegfelületekkel rendelkező, FARMER feliratú üzlet vonzza az arra járók szemét tavasz óta a 11-es Huszár út 147. szám alatt. A barkácsáruház a lakosságot és az iparosokat is megszólítja, és sok szempontból friss szemléletet hozott a piacra. Benéztünk, kérdeztünk – mert volt kitől –, és nem tudtunk üres kézzel kijönni a FARMER szaküzletből. Elmondjuk a tapasztalatainkat.

Több száz féle barkács-aprócikket, a festéshez ecseteket, spaklit, lazúrokat, falfestékeket is találunk Forrás: Unger Tamás

Már a bejáratnál feltűnt: heti hét nap nyitva tartanak 7.30-tól 18 óráig, ami ritka a szakkereskedések, szerszámáruházak világában. A bolt kompakt méretű, a polcrendszer átlátható, és ha egy mondatban kellene fogalmazni a kínálatról: minden kapható, amire szükségünk lehet a kertben, a ház körül, valamint az iparosoknak – legyenek festők, kőművesek, burkolók, villanyszerelők, asztalosok vagy ácsok – a mindennapi munkához. Hogy példát is mondjunk: a metszőollótól és csavaroktól a fűnyírótraktoron át az építőipari szerszámokig felszerelkezhetünk a szezonálisan változó kínálatból.

Lényeges szempont, hogy három különböző árkategóriából választhatunk: a lakossági, közepes–jó ár-értékarányún át a prémium kategóriás termékekig. Köztük a magyar piacon jól ismert márkákkal és olyanokkal is, amelyek a Farmer indulásával együtt jelentek meg Magyarországon, a régióban. Az utóbbira jó példa Ryobi akkumulátoros gépparkjuk: a márka Magyarországon kevésbé ismert, de a világ élvonalában van, az amerikai piacon piacvezető. Széles választékuk van jó minőségű Stiga fűnyírótraktorokból és motoros kerti szerszámokból is. A Helly Hansen munkaruházati termékeket említi még eladójuk: a norvég gyártó prémium minőségű utcai ruhái kedveltek, a munkaruházatot még kevésbé ismerik az emberek.

A termékeknél három különböző árkategóriából választhatunk Forrás: Unger Tamás

A Farmer Hungary Kft. egyik alapelve a gyorsaság. Ennek egyik záloga az, hogy szakeladók dolgoznak a boltban, akik bármiben segítenek. A másik, hogy önkiszolgálóvá alakították az üzletet, ahol akár hatvan másodperc alatt végezhetünk. Így nem csoda, hogy gyorsan a vevők egyik nagy kedvence lett a csavarvásárlás, amely a jól ismert „zöldség-gyümölcs lemérős” módszeren alapul, azaz a kiválasztott terméket a vevő a mérlegre helyezi, és készen is van, mindegy, hogy egy darabról van szó vagy ezerről. Továbbá, kasszából van önkiszolgáló is az üzletben: érintésmentesen (is) lehet tehát vásárolni.

Hogy mit? A polcsorok között járva a teljesség idénye nélkül: láttunk kerti szerszámokat, fűnyírókat, alap vegyszereket, fűmagot, műtrágyát, gyűjtőedényt, locsolókannát, geotextíliát, egy teljes „falon” akkumulátoros kisgépeket, több száz féle barkács-aprócikket, a festéshez ecseteket, spaklit, lazúrokat, falfestékeket, burkolóeszközöket, csavarokat, kötőelemeket, klasszikus bútor-/ácsvasalatokat. Vannak létrák, zsámoly, madárháló, a magaságyásokhoz vakondháló, jutaszövetek a fagyvédelemhez, agrofóliák és geotextíliák is. Nem utolsósorban ipari gépek és tartozékaik – mindezek egy térben, logikus elrendezésben, állandó akciókkal (most éppen Ryobi-szettet kínálnak a karácsonyfa alá), amelyeket Facebook-oldalukon is érdemes figyelni!

A bolt kompakt méretű, a polcrendszer átlátható Forrás: Unger Tamás

Nem csak személyesen vásárolhatunk a FARMER üzletben. Januártól élesedik a webshop, ezzel együtt a kapható termékek köre is: több mint 10 ezer cikk azonnal készletről. A boltba befutó egyedi rendeléseknél expressz szállítási lehetőségekkel. Akár fűnyírótraktort is rendelhetünk, amit rövid időn belül eljuttatnak a vevőhöz. Alternatívát kínálnak az iparosoknak: ha valaki pontosan tudja, hogy a másnapi munkájához mire lesz szüksége, és este elküldi a listát, akkor reggel elviheti az összekészített termékeket a boltból. A lakosságnak szól majd előre kinyomtatható bevásárlólista-készítőjük.

Farmer Loyalty Programjukkal vásárlóik hűségét ismerik el: egyedi kedvezményeket biztosítanak vevőik részére.

Jó hír, hogy első szombathelyi üzletük után februártól már Nagykanizsán is megtalálhatjuk a FARMER áruházát. Szeretnék, ha minél többen betérnének hozzájuk, megismernék a bolt előnyeit és megtalálnák a kedvükre való termékeket. (x)

A FARMER áruház címe: Szombathely, 11-es Huszár út 147.

Web: www.farmerdiy.hu

Facebook: https://www.facebook.com/Farmer-Magyarorsz%C3%A1g-624135408396227

Tel.: 06-70-795-3769

E-mail: [email protected]