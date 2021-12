A cappuccinók szerelmesei olyan kávéfőzőt szeretnének, amelyhez valamilyen tejadagoló is tartozik, ami gyakran a legjobb kávégépek jellemzője. Mások csak egy olyanra vágynak, amely egyetlen gombnyomással nagyszerű kávét készít. A legjobb háztartási gépek ideálisak erre, és számos lehetőség közül választhatunk az ízek és a márkák széles kínálatával.

A kávé egy nagyszerű kényeztetés, öröm, és néha nélkülözhetetlen, hogy napunk jól induljon. Egy jól elkészített ital mosolyt csal az arcunkra, főleg, ha megfelelő mennyiségben fogyasztjuk. Cikkünkben két márka ismertetésével igyekeztünk hozzájárulni a megfelelő típus kiválasztásához.

Mennyit szeretnénk költeni a kávéfőzőre?

A kávéfőzőgépek költsége nagymértékben függ a márkától és azon belül is eltérőek lehetnek. A hazai webshopokban 30 és 200 ezer forintért vásárolhatjuk meg a nekünk tetsző típust. Nem szabad elfelejteni, hogy a középkategóriás berendezések sokszor jobb produktivitást nyújtanak, mint költséges társaik.

A tejhabosító szerepe

Aki szereti a tejalapú kávét (például a cappuccinót, a tejeskávét vagy a macchiatót), annak célszerű egy tejhabosítóval ellátott kávéfőzőt keresnie.

Háromféle tejhabosító létezik, a legtöbb modellhez automata is tartozik.

Az automata habosító egy zárt, általában műanyag vagy üveg kancsó, amelyben a tejet habosítják és felmelegítik. Egyes eszközöknek állítható kifolyójuk van, amely közvetlenül a csészébe tölthető, míg másokat kézzel kell kiönteni. Az alkatrész levehető a kávéfőzőről, és egyes modelleken tisztítóprogramok is találhatók, amelyek biztosítják, hogy jó állapotban maradjon. A tej habosításának végső módja egy habosító tartozék. Ezek önálló tejhabosítók, amelyeket nem maga a gép vezérel. Ez azt jelenti, hogy a tejet kézzel kell felverni.

A kávéfőzők széles kínálata

A Philips Series 1200 automata kávéfőző manuális tejhabosítóval közel 100 ezer forintért megvásárolható. Az ösztönös felismerésen alapuló érintőkijelzőnek hála két italprogramot is választhatunk klasszikus tejhabosítóval. Az utóbbi gőzt bocsát ki, ennek eredményeként könnyedén készíthetünk lágy habot a cappuccinóhoz.

Az AquaClean filter miatt pedig majd 5000 csészéig nem kell vízkőtleníteni a készüléket. További előny, hogy a mosogatógépben szintén gyorsan tisztíthatóak az alkatrészek. Többek között a tejrendszer, a cseppfelfogó tálca és a kávéőrlemény-tartó. Ezzel időt takarítunk meg, és gondoskodhatunk a higiénikus tisztításról. A „My Coffee Choice” funkció segítségével beállíthatjuk a készítendő kávé aromaerősségét is. A három különböző beállítás közül szinte pillanatok alatt kiválaszthatjuk a számunkra elfogadhatót.

A Star-Light ESD-170SS kézi eszpresszó kivehető tejtartállyal, rozsdamentes acélból készült és az ára is korrekt, közel 30 ezer forintért szerezhető be online. Az egyedülálló One Touch technológiával időt takarítunk meg és a kitűzött eredményt gyorsabban érhetjük el, akár eszpresszó, cappuccino vagy latte a vágyunk. A kávégép tejtartálya levehető, amely lehetővé teszi a hűtőszekrényben való tárolását, így hosszabb ideig megőrizve frissességét. A funkciójától függően a kávéfőző tud készíteni espressót, cappuccinót, lattét, és hosszú, illetve rövid kávét. Csak egy gombot kell megnyomni az ízletes, karakteres vagy zamatos kávéhoz.

Döntés előtt

A haza online shopokban a kínálat hatalmas, ezért olvassuk el a termékinformációkat vagy a vásárlói visszajelzéseket. A kiskereskedőtől mindig kérjünk jótállási igazolást. Mielőtt gépet vásárolnánk, gondolkodjunk el azon is, hogy mekkora legyen a víztartály, hogy kielégítse az igényeket (érdemes választani a naponta elfogyasztott csészék száma alapján). Továbbá vegyük figyelembe a berendezés számára rendelkezésre álló hely mennyiségét – minél nagyobb a víztartály kapacitása, annál több helyet foglal el a kávéfőző.