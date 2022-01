A Schaeffler szombathelyi vállalata a régióban egyedülálló, innovatív egészségügyi szolgáltatási csomagot hozott létre munkavállalói számára

10 szakrendelés és 3 terápiás lehetőség áll jelenleg rendelkezésre egyedileg kijelölt idősávban a kollégák részére a vállalat finanszírozásában

A Csimborasszó Egészségügyi Központtal kialakított megállapodás 2021. júliusa óta él. Alig fél év után máris bővítették a csomagot a munkavállalói igények alapján.

A Magyarországon 3 gyárat üzemeltető és közel 5000 főt foglalkoztató globális autóipari és ipari beszállító Schaeffler szombathelyi vállalata speciális Egészségügyi Szolgáltatási Csomagot alakított ki munkavállalói részére. Az új intézkedés segítséget nyújt kollégáknak: egyedi, a Schaeffler számára kijelölt idősávban jelentkezhetnek online felületen szakrendelésekre és terápiás lehetőségekre a Csimborasszó Egészségügyi Központban.

„A koronavírus miatti válság és a hazai egészségügyi szektor egyre növekvő terheltsége érint mindannyiunkat. Tekintettel a körülményekre, megtesszük a tőlünk telhetőt, hogy védjük és támogassuk munkavállalóinkat és a környezetünkben élőket. Ez is része a társadalmi felelősségvállalásunknak. Új intézkedésünkkel szerettük volna munkatársainknak leegyszerűsíteni, meggyorsítani a szakrendelésekre, vizsgálatokra való bejutási lehetőséget, ugyanakkor az anyagi kötelezettségektől is mentesíteni kívántuk őket” – mondta Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője. Kiemelte, „az egészség rendkívül fontos. A biztonságra és egészségvédelemre munkahelyünkön nagy hangsúlyt fektetünk, állandóan fejlesztjük folyamatainkat. Eredményeinket nemrég a Schaeffler-csoport is elismerte, vállalatunkat díjazásban részesítette. Munkavállalóinkért a munkahelyen kívül is teszünk, a Schaeffler Egészségügyi Szolgáltatási Csomaggal egy sokrétű lehetőséget biztosítunk.”

Több mint 3000 Schaeffler-munkatárs számára külön fenntartott idősávban tíz szakrendelés (ortopédia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, gasztroenterológia, ultrahang diagnosztika, urológia, kardiológia, nőgyógyászat, fogászat, labordiagnosztikai vizsgálatok), valamint terápiás lehetőségek (lökéshullám terápia, elektroterápia, kinesio tape) érhetők el a régió piacvezető egészségügyi központjában, a Csimborasszó Egészségügyi Központban.

„Régi tervünk vált valóra a szolgáltatás megindításával, melyet a szakszervezettel, és közvetlenül a munkavállalókkal együtt alkottunk meg. Látván a sikeres indulást, nagyon boldogok vagyunk, hiszen hatalmas az igény a programra, kollégáink az első naptól közel 100%-os kihasználtsággal veszik igénybe az egyedülálló lehetőséget. Ezúton is köszönöm a Csimborasszó Egészségügyi Központnak a proaktív és konstruktív együttműködést” – mondta Gazdag András, a Schaeffler-csoport magyarországi vállalatainak HR igazgatója. Hozzátette, „rendkívül nehéz időszak végén vagyunk, melyhez közösségünk minden tagja erőn felül járult hozzá. Munkáltatóként érezzük felelősségünket munkatársainkért, ezért különösen fontos, hogy a juttatási csomagunk kellően dinamikus legyen, és az anyagi természetű elemeken felül a jelen legégetőbb problémáiban is mindenkor segítséget tudjunk nyújtani kollégáinknak. Korábban hasonló okból született a fix bérezés mentén munka alóli felmentéssel járó szociális programunk, most pedig itt a mi saját Schaeffler Egészségügyi Szolgáltatási Csomagunk. Természetesen a jövőben is figyeljük az igényeket, és folyamatosan alakítunk, fejlesztünk a szolgáltatáson.”

A Csimborasszó Egészségügyi Központ 2020-ban több körös pályázaton nyerte el a lehetőséget, hogy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat biztosíthasson a Schaeffler Savaria Kft. számára. A foglalkozás-egészségügyi együttműködés 2021. január 1-től indult el. „A Schaeffler Savaria Kft. vezetése azonban fontosnak érezte, hogy a kötelező orvosi ellátáson túl többet nyújtson kollégái számára. A vállalat elkötelezett a munkavállalói iránt, céljai között szerepel a munkatársaik jóllétének elősegítése. Hosszas egyeztetések és megbeszélések után 2021. júliusára állt össze az a közös program, amely a Csimborasszó Egészségügyi Központ közreműködésével lehetővé teszi a Schaeffler Savaria Kft. munkavállalói számára a gyors orvosi segítséget, beleértve a diagnosztikát és a terápiás ellátásokat is” – részletezte Dr. Gecse Krisztián osztályvezető orvos, a Csimborasszó Egészségügyi Központ ügyvezetője. Úgy fogalmazott, „gördülékenyen tudunk együttműködni a vállalattal. Pozitívnak tartjuk, hogy egy munkáltató ilyen területen is segíti kollégáit, remek kezdeményezés, örülünk, hogy hozzájárulhatunk a programhoz. Hosszútávú, minden félnek előnyös struktúrát alakítottunk ki, melyet folyamatosan finomítunk az igények alapján.”

