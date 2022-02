Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér - szól az ismert mondás, ami mottónak is tökéletes lenne, ha össze akarjuk foglalni, miért is érdemes a pénzügyek tervezésével kezdeni az évet. Ha megtervezzük, várhatóan mire, mennyit fogunk költeni, illetve milyen és mekkora bevételekre számíthatunk, kiderül, mennyi pénzzel is gazdálkodhatunk valójában. A tervezés azonban számos hibalehetőséget tartogat - cikkünkben a legfontosabbakra térünk ki ezek közül.

1. Ne becsüljük alá a kiadásokat

A költségvetés összeállításánál aranyszabály, hogy a kiadásokat érdemes inkább egy kicsit felültervezni. Ha a vártnál kisebb összegűek lesznek az év során a kiadásaink, akkor többlet keletkezik a költségvetésünkben. Ha viszont alultervezzük a kiadásokat, a költségvetés deficites lehet. Ezért inkább kalkuláljuk felfelé a várható kiadásokat.

2. Ne tervezzük túl a bevételeket

A másik gyakori hiba, az első pontban említett probléma “ikertestvére”. Fontos, hogy a bevételek tervezésénél ne fogjon túl vastagon a ceruzánk. Például ne blazírozzunk arra, hogy október 1-jén 20%-kal megemelik a fizetésünket, mivel tavaly is ez történt.

A bizonytalan, kiszámíthatatlan, eseti bevételeket legjobb, ha egyáltalán nem is szerepeltetjük. Jobban járunk, ha olyan bevételünk lesz az elkövetkező év során, amire nem is számítottunk, mintha olyan bevétel nem folyik be, ami szerepelt a költségvetésben.

3. Mindig legyen B tervünk váratlan helyzetekre

A fenti óvintézkedések ellenére mégis előállhat olyan helyzet, amikor váratlanul sokat kell költenünk valamire. Az ilyen rendkívüli kiadások kivédésére érdemes tartalékot képezni, amihez hozzáférhetünk baj esetén.

Ha még nincs tartalékunk, vagy nem elég, amikor beüt a krach, egy szabad felhasználású hitel is kihúzhat minket a csávából. Ez egyébként akkor is megoldás lehet, ha nagyobb összegű kiadást tervezünk, amire abban a pillanatban nincs elég pénzünk. Ha bizonytalanak vagyunk, hogy kaphatunk-e hitelt, akkor javasolt a KHR lista lekérdezést elvégezni és ellenőrizni.

4. Ne válasszunk olyan megoldást a tervezéshez, amely nem komfortos a számunkra

Sokan esküsznek rá, hogy a költségvetés tervezéséhez a legjobb az Excel, vagy más hasonló táblázatkezelő program, például a Google Táblázatok. Vitathatatlan, hogy ezek a programok megkönnyítik a tervezést, automatikusan elvégezhetünk a segítségükkel bizonyos számításokat stb.

Azonban nem mindenkinek ideális ezeknek a programoknak a használata. Van, aki sosem találkozott még velük, és nincs semmi affinitása a kezelésükhöz. Ilyenkor a program használatának elsajátítása több időt és energiát igényelhet, mint amennyit az alkalmazásával megspórolhatunk. Tehát ebben az esetben jobb döntés lehet egy kockás füzetben megtervezni az éves költségvetést.

5. Ne blicceljük el a kiadások precíz nyilvántartását

Fontos, hogy az év során folyamatosan kövessük nyomon, hogyan alakultak a valóságban a bevételeink és a kiadásaink a tervezetthez képest. Ebből láthatjuk, mi a költségvetésünk valós helyzete, illetve milyen irányú és mekkora az eltérés a tervezetthez képest. A pontos nyilvántartáshoz elengedhetetlen a kiadások következetes feljegyzése. Lényeges, hogy minden egyes tétel bekerüljön a nyilvántartásba, mert a költégvetés gyakran az ilyen apró, de sűrűn felmerülő költéseken csúszik el.

Természetesen nem lehet a költségvetés készítésének összes lehetséges buktatójára kitérni ebben az összefoglalóban. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a legfontosabb pontok érintésével hasznos tippeket adtunk az előttünk álló év pénzügyi tervének elkészítéséhez.