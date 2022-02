A Jövedelemarányos Törlesztési Mutató

Ha a meglévő lakáshitelünk mellé személyi kölcsönt akarunk igényelni, akkor több tényezőt is megvizsgál majd a bank. A jó hír, hogy hitelképesek voltunk egy magasabb hitelösszegre, és ezt a hitelező bankunk mellett a többi pénzintézet is tudja már. De kaphatunk-e újabb hitelt? A legfontosabb, amit a bank vizsgálni fog az a JTM vagyis a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató. Alaphelyzetben ötven százalékig engedi terhelni a havi jövedelmünket a törvény, de a pénzintézetek eltérő gyakorlatot folytatnak a hitelek elbírálásánál. A terhelhetőség mértéke ráadásul függ a jövedelem nagysága mellett a felvenni kívánt kölcsön fajtájától és kamatperiódus hosszától is.

Akkor leszünk jogosultak újabb hitelre, ha a két törlesztőrészlet együttes összege sem haladja meg a JTM által előírt mértéket. Abban az esetben ugyanis, ha átlépjük a két törlesztőrészlettel a hitelezhetőségünk határát, a bank el fogja utasítani az igénylésünket.

Lakáshitel mellé személyi kölcsön. Mikor kaphatunk?

Egy jelzáloghitel igénylésekor évtizedekre elkötelezzük magunkat, de közben kerülhetünk olyan élethelyzetbe, amikor azonnal pénzre lesz szükségünk. Fontos tudni, hogy nincs semmi akadálya annak, hogy egy embernek több hitele is legyen. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a bankok csak alapos vizsgálat után engedélyeznek egy újabb hitelkérelmet.

A pénzintézetek hitelezési gyakorlata a bennünket is véd, ahogy a JTM is a mi érdekeinket szolgálja, hiszen nem engedi meg a túlzott eladósodást. A Jövedelemarányos Törlesztési Mutató a Magyar Nemzeti Bank által kidolgozott adósságfék rendszer egyik eleme. Az MNB konkrét százalékban határozza meg a jövedelem terhelhetőségét, és ettől a bankok csak negatív irányba térhetnek el. A gyakorlati a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzintézetek szigorúbb feltételekkel dolgoznak, mint amit a törvény megenged számunkra.

Összefoglalva: ha a lakáshitelünk mellé személyi kölcsönt is igénylünk, a pénzintézet először azt vizsgálja meg, hogy a törlesztőrészletünk belefér-e a jövedelmünkbe. Ha igen, akkor jóváhagyhatják az igénylésünket. Ilyenkor pedig már ránk hárul a feladat, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb személyi kölcsönt. A banknavigator.hu szakértő weboldal segít nekünk ebben. Itt a hitelkalkulátor segítségével több pénzintézet ajánlata közül kiválaszthatjuk a számunkra legjobb személyi kölcsönt. A weboldal szekértő cikkei pedig segítenek bennünket abban, hogy eligazodjunk a pénzügyi világ útvesztőjében.

Mit tehetünk mi? Hogyan javíthatunk a JTM-en?

Ha az igényelt összeg magasabb, mint amit a jövedelmünk elbírna, választhatunk hosszabb futamidőt. A hosszabb futamidő miatt alacsonyabb lesz a törlesztőrészletünk, így már elég lehet a havi nettó jövedelmünk. Megoldás lehet az is, ha egy adóstársat vonunk be a hitelügyletbe. Az adóstárs jövedelme is növeli az esélyünket, hogy megkapjuk az igényelt kölcsönt. Adóstársnak lenni nem egyszerű persze, mert adóstársként ugyanakkora a felelősségünk, mint az adósé. Ezt figyelembe kell vennünk, amikor valakit adóstársnak kérünk fel.

A törvény által szabályozott Jövedelemarányos Törlesztési Mutató százalékát megváltoztatni nem tudjuk, de ahogy látható, van lehetőségünk arra, hogy befolyásoljuk a bank döntését. Egy hosszabb futamidő vagy egy adóstárs bevonása kedvezően hathat az elbírálásra. Ha szükségünk van egy személyi kölcsönre még a lakáshitelünk mellé, megkaphatjuk azt.

Kaphatunk a lakáshitelünk mellé személyi kölcsönt

Általánosan kijelenthető, hogy nincs semmi akadálya annak, hogy lakáshitelünk mellett személyi kölcsönünk is legyen. Így azonban két hitelünk lesz, és két törlesztőrészletet is kell fizetnünk. Ezzel mindenképpen számoljunk, hogy felelős döntést tudjunk hozni. Felvehetünk tehát még egy hitelt, ha úgy gondoljuk, hogy szükségünk van rá.

A Magyar Nemzeti Bank nem csak tájékozatókkal, hanem szabályozással is véd bennünket a túlzott eladósodástól. De a döntés mindig a miénk, és így a felelősség is. Egy hitel áldás lehet, segíthet egy átmeneti pénzzavarban, vehetünk belőle új autót vagy bútort. Körültekintő döntéssel jobbá tehetjük vele a saját életünket és szeretteinkét is. Döntsünk jól, és a lakáshitel mellé felvett személyi kölcsönünk sok örömet fog okozni nekünk.