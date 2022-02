Értékes tápanyagok gazdag forrásai

De mit is jelent pontosan a superfood kifejezés? A különleges név mögött egyszerű jelentés van: superfood megnevezéssel illethetjük mindazokat az élelmiszereket, melyek gazdag vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkeznek, s kiemelkedő egészségvédő hatással bírnak.

A kifejezés használata a XX. század elejére nyúlik vissza: az amerikai The United Fruit Company nevű cég alkalmazta először a superfood kifejezést, marketing-stratégiájának célja pedig a banán népszerűsítése volt, mint olcsó, tápanyagokban gazdag, könnyen emészthető élelmiszer. A superfood jelzővel ma is gyakorta találkozhatunk az étrend-kiegészítőket árusító cégek kínálatában - általában az egzotikus térségekből származó, sokszor idegenül csengő megnevezéssel bíró gyümölcsöket, zöldségeket, magokat (chia mag, quinoa, goji bogyó stb.) promotálják superfood-ként.

A superfood megnevezés azonban nem csupán a fitness-ételeket, vagy az egzotikus csengésű névvel rendelkező, külföldi étrend-kiegészítőket illeti meg - superfood-nak nevezhetjük a

folátban, magnéziumban és mangánban gazdag, természetes májtisztító hatással bíró céklát ;

a káliumot, B- és C-vitaminokat tartalmazó, immunerősítő, köhögéscsillapító és vértisztító hatású, nyers mézet ;

a fokhagymát , mely a nitrogén és a foszfor gazdag forrása, emellett kiváló bélfertőtlenítő, emésztéssegítő, valamint segítséget nyújthat a vérnyomás és a koleszterinszint szabályozásában;

továbbá méltán viselheti a superfood megnevezést a gyömbér is, mely természetes gyulladáscsökkentő és immunerősítő gyógynövény; felmenőink is gyakorta alkalmaztak a torok fertőtlenítésére, s a mai napig közkedvelt összetevője a torokfájdalom-csillapító készítményeknek.

Ismerkedjünk most meg néhány egzotikus vidékről származó, könnyen fogyasztható szuperétellel!

Chlorella

Az eredetét tekintve trópusi és szubtrópusi vizekben őshonos chlorella az édesvízi algák csoportjába tartozik. A magas rost- és fehérjetartalommal rendelkező növény intenzív, zöld színe a benne található, nagy mennyiségű klorofillnak köszönhető.

Milyen egészségvédő hatásokkal nyújthat segítséget a chlorella?

magas rosttartalmának köszönhetően kiváló emésztéssegítő,

antioxidáns összetevői révén hatékony immunerősítő,

elősegíti a sebgyógyulási folyamatokat,

a B-vitamin család minden tagja megtalálható benne.

Spirulina

A chlorellához hasonlóan a spirulina is az édesvízi algák közé sorolható. Az A-, B- és K-vitaminokban, továbbá vasban, rézben, magnéziumban és nátriumban gazdag spirulina jelentős növényi fehérje-tartalommal is bír.

Milyen egészségvédő hatásokkal nyújthat segítséget a spirulina?

természetes immunerősítő, antioxidáns hatóanyagai révén felveszi a szervezetre kártékony hatással lévő szabadgyökökkel,

gyulladáscsökkentő, elősegíti a sebgyógyulást,

segítséget nyújthat a koleszterinszint szabályozásában,

fogyasztásával enyhíthetjük az általános fáradtságérzet.

Maca-gyökér

Az Andok-hegység körülbelül 3500 méteres magasságában őshonos maca-gyökér perui ginzengként is ismeretes. A chlorellához és a spirulinához hasonlóan a maca is számos értékes tápanyagban gazdag: az inkák által előszeretettel alkalmazott növény B-, C- és E-vitamin tartalma mellett a kalcium, a magnézium és a cink természetes forrása is.

Milyen egészségvédő hatásokkal nyújthat segítséget a maca-gyökér?

energiaserkentő, stresszoldó és hangulatjavító tulajdonságokkal bír,

antioxidáns összetevői révén javíthatjuk vele immunrendszerünk állóképességét,

alkalmazható a menstruációs fájdalmak és a változókori tünetek enyhítésére,

a szexuális teljesítményre pozitív hatással bíró gyógynövények közt tartjuk számon.

További hasznos információk a maca-gyökérről

