A jelzáloghitelhez ingatlanfedezet kell

Ha jelzáloghitelt igényelünk, fedezetként szükség lesz egy ingatlanra. A jövedelmünk mellett az ingatlanfedezet is egyfajta biztosíték. Az ingatlan biztosítékként történő kötelező bevonása kedvező lehet nekünk, mert így hosszabb futamidőre és alacsonyabb kamattal kapunk kölcsönt. Az alacsonyabb kamat miatt kisebb lesz a törlesztőrészlet is, és így a teljes visszafizetendő összeg is jelentősen alacsonyabb lehet. Hosszabb futamidő esetén milliókat is megtakaríthatunk, ha jelzáloghitelt igényelünk fedezetlen kölcsön helyett.

A zálogként felajánlott ingatlant fel kell majd értékeltetnünk a hitelbe történő bevonás előtt. Ehhez szükség lesz egy helyszíni szemlére, és kijönni egy ingatlan értékbecslő is. A jelzáloghitel-szerződést közjegyzői okiratba is kell foglaltatni. Ezek mindegyike kiadással jár, amit nekünk kell kifizetnünk, bár egyes pénzintézetek ezeket pozitív elbírálás esetén visszatéríti.

A hitelszerződés megkötése előtt az ingatlanunkat elidegenítési és terhelési tilalommal védi a pénzintézet. Ezzel az a célja a banknak, hogy megvédje a zálogingatlanát. Az ingatlant a futamidő végéig nem tudjuk eladni, és ha újabb hitelt szeretnénk rá felvenni, akkor a hitelező bankunk előzetes hozzájárulására is szükségünk lesz.

Az ingatlan értékének megőrzését szolgálja az is, hogy az ingatlanunkra kötelező lesz a lakásbiztosítás megkötése. A lakásbiztosítást a futamidő végéig nem mondhatjuk fel, és erre nagyon figyelnünk kell, mert ha felmondjuk a lakásbiztosításunkat, a pénzintézet akár a hitelszerződésünket is felmondhatja. A biztosítás megkötésekor a pénzintézet előírja, hogy kedvezményezettként ő szerepeljen a biztosítási kötvényben. Akár jelzáloghitelt, akár biztosítást keresünk, a banknavigator.hu oldalon találhatunk megfelelőt. Ez a szakértő weboldal széles körű tájékoztatást nyújt a konstrukciókról, és hitelkalkulátor is segít a kiválasztásban.

Milyen ingatlant fogadnak el a pénzintézetek fedezetként?

Lakható, belterületi, piacképes ingatlant fogadnak el a pénzintézetek fedezetként. Ez sorházi lakás, társasházi lakás, családi ház vagy ikerház is lehet. Ha osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan a biztosíték, akkor a tulajdoni lapon kívül más dokumentumokat is kérhet a bank. Fontos, hogy a pénzintézetek eltérő hitelezési gyakorlata miatt eltérések lehetnek az elfogadott ingatlanfedezet körében és módjában is. Lényeges, hogy hitelfelvétel előtt mindig tájékozódjunk a választott pénzintézetnél, hogy az általunk felajánlott fedezet megfelel-e a hiteligénylésünkhöz. A hitelezési gyakorlat olyannyira eltérő, hogy bizonyos esetekben nyaralót, üdülőt, építési telket, hétvégi házat és külterületen álló ingatlant is felajánlhatunk fedezetként, de nem ez a jellemző.

Akár több ingatlant is felajánlhatunk fedezetként

Az ingatlanok típusa mellett a bevonható ingatlanok számát is szabályozza a pénzintézet. Az általános gyakorlat szerint három ingatlant ajánlhatunk fel fedezetként összesen. Ennél több ingatlant tehát egy igénylésnél nem fogadnak majd el. A pénzintézetek eltérő hitelezési gyakorlata miatt azonban ebben az esetben is tájékozódjunk, így elkerülhetjük, hogy egy túl későn megkapott információ miatt esetleg ne tudjuk megigényelni a kölcsönt.

Vannak fedezetlen hitelek is. Melyik lehet a jobb?

A hitelcélunknak legmegfelelőbb konstrukció kiválasztásakor az lesz a döntő, hogy mi az, amit elvárunk a kölcsönünktől. Alacsonyabb költséggel szeretnénk hitelhez jutni, vagy a hosszú futamidő a fontosabb? Vagy az, hogy a hitelünk biztonságos legyen, és a törlesztő részletünk ne változzon a futamidő végéig?

A jelzáloghitelek kamata legtöbbször alacsonyabb, mint a fedezetlen kölcsönöké. Ez mindenképpen előnyös, hiszen ki akar sokat fizetni egy kölcsönért? A kiválasztáskor azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy amíg egy fedezetlen hitelnek nincsenek induló költségei, addig egy jelzáloghitel igénylésekor lesznek kiadásaink. Fizetnünk kell majd az értékbecslésért, a közokiratba foglalásért, és az ingatlan-nyilvántartási eljárásnak is lesz költsége. Lakásbiztosítást is kell kötnünk, amit szintén mi fizetnünk. Akkor éri meg jelzáloghitelt felvenni, ha ezek a kiadások alacsonyabbak, mint az a megtakarított összeg, amit az alacsonyabb kamaton nyerünk. Ez hosszabb futamidő és magasabb hitelösszeg esetén várható.

A jelzáloghitelek átfutási ideje körülbelül három-négy hét. Amikor hosszú távra tervezünk, akkor ez nem okoz gondot, de ha gyorsan, egy-két nap alatt akarunk hitelhez jutni, akkor fedezetlen hitelt kell igényelnünk. Egy személyi kölcsönt ugyanis gyorsan, akár egy nap alatt is kiutalnak a pénzintézetek.