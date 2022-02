Az ingek évszakhoz köthető viseletek?

Igen. A férfi ingek az évszakok barátai. Így, összesítően és általánosítva. Ugyanis, akik rétegesen öltözködnek, télen is élhetnek az előnyeikkel. Például föléjük jöhet egy vastagabb pulóver, meg egy trendi téli kabát. A fázás ilyen körülmények között kizárt. Ugyanakkor a túlfűtött belterekben pikkpakk előkerülhet a látszólag mélyre rejtett réteg. Tavasszal a legtöbben automatikusan előpakolják a kedvenc modelljeiket, hiszen eljön a zakó, vékony kabát hordásának ideje. Amikhez természetesen dukál egy színben és fazonban passzoló alternatíva. Na, és mindennek tetejében a tavasz és az ősz sokban hasonlítanak egymásra, az évszaknak megfelelő öltözet tekintetében mindenképpen. A nyár az egyedüli, ami kicsit kilóg a sorból, igaz akik az elegancia hírnökei, a kánikulában sem mondanak le a stílusosság ezen fokáról. A rövid ujjú modellek ekkor több, mint jó szolgálatot tehetnek. Sokan óvakodnak ezektől, ám meg lehet találni a trendi darabokat.

És már le is fedtük az egész évet. Egyetlen ruhadarabbal. Többek között ezért nem érdemes kihagyni a gardróbból. És hogy még miért? Azért, mert stílusos, jó ránézni, és előnyös. A szabás milyensége nem egységes, tehát az egyéni rátalálás borítékolható, aminek alapvető feltétele a személyre hangolt ízlés és annak előnyben részesítése.

Mi az, ami az ingek mellé dukál?

A vonzóan férfias mosolyon kívül bármelyik pulcsi megfelelő lehet. Ahogy arra már fentebb utaltunk, a réteges öltözködés határozottan kifizetődő taktika. Így a téli zimankóban is teret és helyet kaphatnak egyrészt a ruhásszekrényben, másrészt a mindennapi viseletben azok a modellek, amik önmagukban ugyan kevesek, vékonyak, de egy jól szigetelő pulóverrel kiegészítve máris megfelelőek.

A lezser fazonok alatt egy póló vagy egy ing simán elfér, anélkül, hogy kívülről tömött jellegűnek tűnne a megjelenés milyensége. Ezért a feszesebb, szorosabb variációkat érdemes elkerülni, amennyiben a réteges öltözködés a cél. Természetesen ha pusztán a pulcsi a lényeg, akkor testalkathoz hangoltan felbukkanhatnak a testhezállóbb variánsok is, amik kellően kiemelhetik, de mondhatnánk úgy is, hogy kidomboríthatják a kidolgozott férfiúi idomokat. Ez az, ami nem mindenkinek tetszik, vagy látvány, vagy érzet szempontjából. Ezért is annyira mérvadó, hogy az egyedi ízlésvilág az, ami mindenkor döntő. A kényelem, és az esztétikum együttesen borítékolják az elégedettséget.