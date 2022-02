Az emberek könnyebben hozzájutnak az internet segítségével szinte mindenhez és amit nem talál az interneten, azt mondják, az nem is létezik akkor. A kínálatot könnyebben tudja összehasonlítani, mintha bemenne egy klasszikus üzletbe, és bizony nagyobb és több akció is várja az interneten. Bizony ám, többet is spórolhat a sima akcióknál is, ha a Tiplino.hu cashbackportállal vásárol.

A Tiplino és a cashback

A Tiplino egyik és legfontosabb jegye, hogy minden online vásárlása után visszaszolgáltatja Önnek az elköltött pénz egy részét. Az adott webáruház felismeri, hogy a vásárló a Tiplinó oldalról jött és ezért a cashbackportálnak jutalékot ad, amit pedig a kedves Tiplino megoszt Önnel. A cashback összeg minden webáruháznál más. Erről az információt megtalálja a webshop profilján a Tiplino.hu-n keresztül.

Például a Modivo webáruházban akár 3%-ot is visszaszerezhet az elköltött összegből és igazából csak ugyanúgy vásárol, mintha bemenne a klasszikus üzletbe. A Modivonál találhat férfiaknak, nőknek és gyerekeknek ruházati cikkeket, akár elegáns vagy sport ruházatról legyen szó.

Vásároljon a Tiplinóval

Nagyon egyszerű és könnyű vásárolni a Tiplinó segítségével. Annyi dolga van, hogy kiválasztja a több száz webáruház közül azt, ahol vásárolni szeretne. Kattint egyet a webshop profilján a Vásárlás gombra és ezután már csak vásárolnia kell, ahogy eddig is, ha online tette. Kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy lehetőleg ne teljen el több mint 30 perc az átirányítás és a rendelés között. Ezért ha tovább szeretne válogatni a Pepita webáruházában helyezze a kosárba a kívánt termékeket és végén kattinson a webshopra a Tiplinóról. Ugyanis a Pepita a család webáruháza. Rendkívül széles skálát kínál termékeiből: játékok, ruházat, bútorok, így nem kétség, hogy több időt is eltöltene a nézelődéssel és vásárlással.

Akciók, kedvezmények és leárazások

A cashbacken kívül aktuális szezonális leárazásokat, akciókat talál még a Tiplinón. Sosem fog lemaradni egy-egy szuper kedvezményről. Használja a kedvezményes kuponokat és még többet spórolhat ezáltal. Legfrissebb akciós újságok palettája várja a vásárlókat, ahol temérdek új kedvezménnyel találkozhat.

Vásároljon a Petissimo webáruházban kiskedvenceinek prémium kategóriás állateledeleket és termékeket.