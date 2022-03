Martin Mitterhumerrel tavaly júniusban találkoztunk utoljára. Akkor lendületes fejlődésükről beszélt: a kezdeti kétszáz, majd ezer és ötezer négyzetméteres termelési területük 15 ezer négyzetméterre bővült. A tulajdonos akkor úgy fogalmazott: „Jó úton járunk, de lényeges fejlődési potenciál rejlik még a PNH-ban. A következő években továbbfejlesztjük és finomítjuk a már bevezetett folyamatokat.” Most újabb jelentős bővülés előtt állnak.

– A német vasúttársaság Európában elsőként indított önvezető vonatot. Felügyeletük digitálisan történik, a fejlesztés operációs rendszereket ötvöz. A miénk az egyetlen cég, amelyik szállíthatja a vasútnak a telekommunikációs funkcionális konténert. Az autonóm vezetés iránya egyértelműen a jövőbe mutat, az általunk gyártott konténer pedig a jövő terméke – magyarázza Szakály Maximilián, és másik „biztos lábukról” is beszél. – Az EU 2030-ig az 1990-es szinthez képest 60 százalékkal akarja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ennek messzemenő következményei lesznek a fűtési ágazatra. Európában minden második fűtési rendszer technikailag elavult. Az általunk gyártott termékcsalád a modern fűtéstechnikával kompatibilis. Bízunk tehát a holnapban: rövid távon a jelenlegi gazdasági helyzet okozhat ugyan fennakadást, ám amiben tevékenykedünk, az egyértelműen a jövő útja.

Éves árbevételüket Tóth András említi: „A 2020-as évet 16 millió euróval zártuk. 2021-ben is erős számokat produkáltunk – 21 millió euró –, az idei évre 30-33 millió eurós árbevétellel tervezünk. Két év alatt mintegy a duplájára növekedtünk, és a 2023-as évre is jelentős növekedést prognosztizálunk a gazdasági nehézségek ellenére, amelyekkel minden vállalat küzd. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az árbevétel-növekedés egy része természetesen az alapanyagok drasztikus áremeléséből és a megváltozott gazdasági mikrokörnyezet változásából eredményező önköltség- növekedésből is származik. Azonban vállalatunk értékesítési csapata a költségnövekedést a partnereinknél eredményesen képviselte.

A jelenkor gazdasági instabilitása nem mondható idillikus, nyugalmi állapotnak. A Covid-19 gazdasági hatása még nem ért véget, és máris a közelünkben zajló háború okozta problémákkal kell küzdenünk. Gyorsan változó piaci környezetünkben csak a higgadt, megalapozott döntések segítenek. Azt gondolom, a cég menedzsmentje jól vizsgázik. Mondhatni, vaksötétben fut a gazdaság, mi mindeközben nem állunk meg, hanem kizárólag a céljainkra koncentrálva fejlesztünk, befektetünk, létszámot növelünk. A számok nem hazudnak. Az egészséges gazdasági egyensúly fenntartása a tulajdonosi, vevői és a munkavállalói érdekek között: ez a mi víziónk.

Üzletpolitikánk lett a folyamatos fejlődés, és hogy nem adjuk meg magunkat a nehézségeknek. Csak néhány példa: 2020-tól 2022-ig 1 milliárd 755 millió forintot fektettünk be gépekbe. Amíg 2019-ben 2 lézergép, 1 hajlítórobot és 4 hegesztőrobot állt rendelkezésünkre, addig 2022-ben már 4 lézergép, 3 hajlítórobot és 7 hegesztőrobot segíti munkánkat.

A jövőben tervezett további beruházások összértéke meghaladhatja a 1,5 milliárd forintot. Az elmúlt egy évben két ipari csarnokkal bővültünk, nagyobb lett a tárolókapacitásunk is. Céljaink között szerepel, hogy vasvári telephelyükön akár 360 embernek munkát biztosítva zárjuk az évet. A PNH közvetlen beszállítói hálózatának alkalmazotti létszámát is figyelembe véve lassan 500 főnek tudunk folyamatosan munkát adni a régióban és azon kívül. Az elmúlt fél évben 34,85 százalékos átlagos bérfejlesztést sikerrel hajtottunk végre. Azt gondolom, ezekre méltán lehetünk büszkék.”

A hallottak alapján biztos alapokon indul a jövőbe a PNH, és több mint kedvező növekedési kilátásokkal rendelkezik. Ehhez tettre kész munkatársakat várnak csapatukba, akik mernek nagyot álmodni, és készek arra, hogy a családias légkörét máig megőrző céggel együtt növekedjenek.

Ferencz-Tóth Szilvia ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: akik a kihívást keresik, hajlandóak építkezni, tenni az eredményekért, azok találják meg náluk a helyüket.

– A munkafolyamatok egy részét automatizáltuk, de a robotokat is emberek működtetik – hangsúlyozza a HR vezető. Így a fémipari szakmunkásokon kívül olyan embereket is keresünk, akik képesek a robotok irányítására és/vagy a programozására, vagy kedvet éreznek megtanulni azt. Mivel az iskolai képzések elavultak és a technológia gyorsan fejlődik, ma szinte lehetetlen naprakész tudású munkavállalókat találni, így olyanokat várunk, akik nem ijednek meg a fémmunkától, hajlandók kilépni a komfortzónájukból, innovatívak és szeretnének tanulni. Aki náluk dolgozik, annak az ölébe pottyan a fejlődés lehetősége. Jó példa erre a kollaboratív robot – ilyennel a PNH is rendelkezik –, amelyik már képes interakcióba lépni a környezetével, feladata az emberi tevékenységek támogatása, és amelynek a megjelenése gyökeres fordulatot hoz az iparban, mondja a HR vezető.

– Teljesen kész munkatárs, aki a speciális technológiáinkat ismeri, nincs a piacon. Időt, energiát, pénzt fektetünk mindenki képzésébe. Csapatépítő és kompetenciafejlesztő tréningekre, egyénre szabott képzésre számíthatnak kollégáink. Tavaly kiépítettünk egy, a nulladik naptól kezdődő integrációs folyamatot, mentor és mester funkciókban lévő munkavállalók támogatják a munkatársak fejlődését. Gyakornokprogramunk PNH Akadémia néven fut. Mindenki számára adott a lehetőség a szakmai fejlődésre és karrierépítésre. Ehhez a filozófiánk szerint jó bérszínvonalat biztosítunk. Tavalyi béremelésünkkel megelőztük a piaci átlagot: átlagosan 20 és 50 százalék közötti emeléssel számolhattak kollégáink, de volt, akinek 7 hónap alatt 60 százalékot emelkedett a bére. Az idén sem marad el az emelés. Pluszjuttatás a 13. havi fizetés, munkatársaink hűségét pedig bónusszal jutalmazzuk – sorolta Ferencz-Tóth Szilvia.

Visszatekintés helyett a jövőre koncentrált a legutóbbi munkatársi tájékoztatón Martin Mitterhumer. Fontossági sorrendben ismételte meg az év eleji fórumon már említett éves célkitűzéseket. Fókuszba került a reklamációk megelőzése, a kiszállítás pontossága, a selejt csökkentése, a teljesítmény és a mennyiségi elvárások. Mint mondta, a hatékonyság növelése érdekében alkalmazkodniuk kell az új körülményekhez. Mindez a szervezeti struktúra korrekcióját is megköveteli, amely továbbra is a minőség, az ügyfelek elégedettsége, az átláthatóság és a hatékonyság irányába mutat egyértelmű feladatokkal, felelősségekkel és hatáskörökkel. Beszélt a várható és már megtörtént beruházásokról, amelyek érintik az infrastruktúrát, valamint a munkatársakat és a gépeket is, hiszen „mindkettőre szükségünk van, ebben a sorrendben”, mondta.

Válságálló, stabil és jól fizető munkahelyeket szeretne a munkatársaknak – ezt is hangsúlyozta.

A tulajdonos legfontosabb 5 célja azonban könnyedén összefoglalható, és mindenki számára egyértelmű: (1) Mindenki egészségesen térhessen haza a munkából, (2) legyen továbbra is megfelelő mennyiségű vevői megrendelés, (3) a munkatársak a lehető leghatékonyabban dolgozzanak, hogy továbbra is lehetőség legyen béremelésre, (4) és évente kétszer bónuszkifizetésére, (5) valamint, hogy cégként is eleget keressenek ahhoz, hogy a bevételt képzésekbe, infrastruktúrába, gépekbe, azaz a jövőbe tudják befektetni.

A negyedév végi teljesítményértékelésről, az egyéni fejlődési lehetőségekről, a fő célokról és a bérstruktúráról Ferencz-Tóth Szilvia szólt: márciustól a munkatársak általánosan 10 százalékos béremelésben részesülnek, valamint a 3. műszakban 40 százalékos műszakpótlék bevezetését kezdeményezték. Tudva azt, hogy nem egyszerű év és „emelkedő” előtt állnak, a tulajdonos az év végi tervezett bónuszt megduplázza, amennyiben továbbra is sikerül megtartaniuk beszállítóként az „A” besorolást.

A tájékoztató zárásaként a tulajdonos arra is felhívta a figyelmet, hogy amint eddig, úgy a jövőben is fontos a vállalat számára a társadalmi felelősségvállalás; ezért a világ eseményeit aktívan követve ezúttal az Ukrajnából érkező rászorulóknak nyújt támogatást a vállalat márciustól egészen az év végéig. A támogatás növelésében pedig a kollégák is aktívan közreműködhetnek: amennyiben minőségi és hatékony munkavégzésükkel a célként kitűzött selejtérték alatt teljesítenek, az így megtakarított összeggel a vállalat tovább növeli az általa havonta adományozott 500 ezer forintot.