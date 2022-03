Forrás: © Cseh Gábor

A héten már dolgozott az asztalos, ahol szükség volt rá, javítgatta, szépítgette a terasz faszerkezetét. Kerthelyiségének nyitására készül ugyanis Szombathely első eredeti menübárja a Belső Uránia udvarban. Németh Péter ügyvezető-tulajdonos és kollégái tehát nemsokára nyolcvanfős emeleti helyiségükön kívül újra szabadtéren is várják vendégeiket az egy időben ötven főt befogadni képes étteremrészen. Megszűnt a kötelező arcmaszk-viselés szabálya és a 1,5 méteres távolságot sem kell tartani a vendégek között, az egység dolgozói kimondottan örülnek ennek és abban bíznak, hogy a menüzni vágyók is bátrabban, felszabadultabban ülnek be hozzájuk.

Forrás: © Cseh Gábor

Az már látszik, hogy a hamvazószerdától nagyszombatig tartó böjti időszakban közkedveltek húsmentes ételeik. – Böjti szabály, hogy hamvazószerdán és nagypénteken, illetve nagyszombat délelőtt a 14 és 60 év közötti hívek naponta háromszor étkezhetnek, de csak egyszer lakhatnak jól, illetve nem fogyaszthatnak húst. Tudjuk, hogy ugyanez vonatkozik a nagyböjt többi péntekjére is.

Vendégeink részéről is éreztük az igényt a kímélőbb, húsmentes ételekre, éppen ezért finom és változatos fogásokat kínálunk azoknak is, akik mértékletesen és egészségesen akarnak táplálkozni. Ezeken a napokon mindig többféle főzelékkel, rántott zöldséggel, sajttal, hallal, salátával készülünk – mondja Németh Péter. Mindjárt magunk elé is vettük menülapjukat, és tényleg: böjtös vajas bableves, fokhagymakrémleves, parajfőzelék főtt tojással, szójafasírttal, borzas hekkfilé párolt rizzsel, rántott sajt és meggyes-mákos rakott kifli is szerepel a heti kínálatban.

Forrás: © Cseh Gábor

Aki nem helyben fogyaszt a simogató napsütésben, annak továbbra is házhoz szállítják az ételt. A rendeléseket hétköznapokon 10 óráig várják telefonon a 06 30 7428831-es telefonszámon vagy e-mailben a [email protected] címen. Ahogy azt megszokhatták, a kiszállítás a Club Korrektnél túraszerűen történik. A szakácsok által megfőzött ételekkel tíz órakor elindulnak a futárok, és címről címre szállítják ki a megrendelt ebédeket. A menübár továbbra is vállalja rendezvények, állófogadások szervezését, hidegtálak elkészítését, helyet adnak esküvői vacsoráknak, születésnapoknak, érettségi banketteknek, osztálytalálkozóknak és év végi céges rendezvényeknek is.

A menübár honlapja: www.korrekclub.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/KorrektSzombathely