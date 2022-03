Az Atlantisz Tűzvédelem 30 éve tesz meg mindent az intézmények biztonságáért, mára már több mint háromszáz partnerrel büszkélkedhet, amelyek között önkormányzat, iskola, óvoda, bölcsőde, vagy szociális otthon éppúgy megtalálható, mint társasház, étterem, élelmiszeripari cég, panzió, vagy éppen büntetés-végrehajtási intézet. A cégnél több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembergárda dolgozik folyamatosan, de Süle József Richárd az, akinél a szálak összefutnak, annál is inkább mert ma már ő és nővére, Süle Renáta vezetik a céget.

Mikor az élet Richárdot arra kényszerítette, hogy az iskolából épphogy kikerülve munkába álljon, minden partnerüket egyenként kereste fel és évente legalább egyszer azóta is mindenkit meglátogat, így nem csoda, hogy évi 10 ezer eszközellenőrzés a mérlege. Abban, hogy mikor, hova kell menni felülvizsgáltra, egy magyar fejlesztésű szoftver (fireg) segíti a dolgozókat, ez pedig módot ad arra is, hogy a kiszállási díjakat megosztva számítsák fel, aminek a partnerek különösen örülnek. A teljes digitális átállás egyébként az egyik legfontosabb célkitűzése az Atlantisznak, és egy pályázatnak köszönhetően nem is állnak tőle messze, papírt már most is csak elvétve használnak, ezzel is hozzájárulnak a környezetvédelemhez. A digitalizáció jól jött akkor is, amikor a járvány miatt a céges munkavédelmi oktatásokat nem lehetett megtartani, a megalkotott online oktatócsomag azóta is nagy népszerűségnek örvend.